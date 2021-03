Diana Clement tijdelijk voorzitter SRA

Diana Clement zal tijdelijk de rol van SRA-voorzitter op zich nemen. Ze doet dat tot de ingelaste ledenvergadering in juni, waar een opvolger voor Jan Zweekhorst zal worden benoemd.

Zweekhorst overleed vorige maand onverwacht. ‘Het plotselinge overlijden van onze voorzitter kent een enorme impact op onze vereniging. Wij zijn een enorme motor en inspirator kwijt. Dat maakt ons allen extra gedreven om het gedachtengoed van Jan te blijven uitdragen’, aldus de SRA. Tijdens de bestuursvergadering van 26 februari is besloten om niet te wachten tot de algemene ledenvergadering, gepland voor 10 december, met het benoemen van een nieuwe voorzitter en een bestuurslid dat de fiscale portefeuille op zich neemt. Er komt een extra digitale algemene ledenvergadering in juni. ‘Het bestuur zal de voordracht van de bestuurder (portefeuille Fiscaal) en de voorzitter voorbereiden op basis van de geschetste kerntaken en de vastgestelde profielen.’

In de aanloop naar de vergadering zal Diana Clement de rol van SRA-voorzitter op zich nemen. ‘De werkzaamheden voor en de vertegenwoordiging namens SRA op de portefeuille Fiscaal zullen we tot juni 2021 pragmatische invulling geven vanuit de vereniging.’ Clement heeft sinds 2011 zitting in het bestuur.