SRA-voorzitter Jan Zweekhorst overleden

SRA laat weten dat voorzitter Jan Zweekhorst (1961) op 11 februari is overleden. ‘Wij zijn verbijsterd en verslagen.’ Vicevoorzitter Roland Ogink RA en directeur mr. Cees Meijer melden namens SRA in een In Memoriam op de SRA-site:

‘Jan was een gedreven mensenmens, verbinder pur sang. Altijd positief ingesteld. Als Jan ergens in geloofde, dan zette hij zich daar volledig voor in. Zowel zakelijk als privé. Jan koesterde daarbij vooral de menselijke maat.

Jan geloofde in SRA. Bijna 25 jaar was hij verbonden aan onze club in verschillende rollen. We mochten daarvan slechts een jaar van hem genieten als voorzitter.

Op zijn eigen flamboyante wijze heeft Jan heel veel voor onze vereniging betekend. Als ‘mister Horizontaal toezicht’ zou hij dit jaar de vruchten van zijn niet-aflatende inzet en samenwerking met de Belastingdienst gaan plukken. Het mocht niet zo zijn.

Wij wensen Evelien, Maarten, Bart, Wouter en Geert en verdere familie veel sterkte en kracht met dit ongelooflijke verlies. Ook gaan onze gedachten uit naar Jans collega’s bij BLM Accountants & Adviseurs en FSV Accountants + Adviseurs.

Wij zullen Jan als mens, vriend, collega, voorzitter en clubmens enorm gaan missen.’

Jan Zweekhorst nam eind 2019 het stokje als bestuursvoorzitter van SRA over van Paul Dinkgreve. Kort daarna sprak Accountancy Vanmorgen hem over zijn voorzitterschap en zijn visie op de accountancy.