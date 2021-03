Automatiseren, digitaliseren en proactief adviseren zijn op dit moment dé trends en ontwikkelingen in de branche. Maar eigenlijk zijn zij slechts een gevolg van de trends en ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen. Namelijk de trends en ontwikkelingen in het ondernemerslandschap. De oude garde ondernemers kabbelt wel voort, maar de nieuwe generatie ondernemers heeft simpelweg andere verwachtingen en behoeften.

Het landschap verschuift. Beweeg je niet mee? Dan zal dat langzaam leiden tot een leegloop van je kantoor. Weet jij wat de nieuwe generatie ondernemers van jou verwacht? In deze blog lees je drie verwachtingen die zij van jouw accountants – of administratiekantoor hebben.

Dienstverlening op maat

Klantbehoeften veranderen altijd. De ondernemer past niet meer in een hokje met vaste kenmerken. Jouw klant verwacht een flexibele organisatie die maatwerk levert. Een persoonlijke ervaring. Het liefst via een digitaal platform waarop hij inlogt en de cijfers inzichtelijk heeft die voor hem relevant zijn en die passen bij zijn behoeften en/of doelen. Ook waarderen ondernemers het als hun accountant dicht bij hun belevingswereld staan. Zo zien we dat een ondernemer die een flink deel van zijn administratie neerlegt bij zijn accountant met andere vragen komt, dan een ondernemer die alles naar zich toetrekt.

Er zijn ook ondernemers die méér verwachten van hun accountant, dan alleen de gangbare werkzaamheden, zoals BTW, IB, VPB/LB en de jaarrekening. Zij willen een accountant die hen proactief adviseert of proactief meedenkt over de organisatiestrategie. Deze adviezen helpt hen om hun bedrijf verder te optimaliseren. Met deze adviezen kan de ondernemer direct aan de slag. Bijvoorbeeld in de vorm van een sector benchmark, die inzichtelijk maakt welke brutomarge bij een bepaald segment hoort.

Realtime inzicht

Snelheid en gemak worden steeds belangrijker. De ondernemer is steeds meer bezig met het monitoren, kort cyclisch sturen en verbeteren op basis van cijfers om gestelde doelen te behalen, mits de administratie up-to-date is. Realtime inzicht in cijfers via verschillende apparaten, zoals dashboards helpt hem hierbij. Met deze actuele gegevens kan een ondernemer proactief sturing geven aan zijn onderneming in plaats van achteraf constateren of zaken wel of niet goed zijn gegaan.

Heldere en transparante dienstverlening

Voorheen boden accountants hun dienstverlening voornamelijk op basis van het uurtje-factuurtje model aan. Klanten betaalde de rekening toch wel want ze hadden immers geen idee wat een dienst zou moeten kosten. Die tijd is voorbij. De klant wil weten welk werk er verzet wordt en tegen welke prijs. We zien daarom ook steeds vaker vaste tarieven (abonnementen) in accountancy.

Meer lezen over wat de nieuwe generatie ondernemers van jouw als accountant verwacht? En wat de impact van deze verwachtingen op jouw kantoor is? Lees dan het volledige e-book: Dit zijn de échte redenen waarom jouw accountants-of administratiekantoor moet veranderen.