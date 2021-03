VNO-NCW pleit voor snelle invoering fiscale gedragscode

Als het aan VNO-NCW ligt, komt er nog dit jaar een breed gedragen tax governance code voor beursgenoteerde bedrijven. Die moet worden gebaseerd op reeds bestaande standaarden.

De ondernemersvereniging presenteerde recentelijk de nieuwe koers Ondernemen voor brede welvaart. Onderdeel daarvan is een nieuwe tax governance code voor transparantie over de belastingpositie van beursgenoteerde bedrijven. ‘Ondernemingen willen transparant zijn over hun impact op de samenleving’, zegt voorzitter Ingrid Thijssen. ‘Dus ook over hun belastingpositie. Bij transparantie hoort een goede dialoog met stakeholders. Daarom neemt het bedrijfsleven het voortouw voor deze code en de bijbehorende principes. Wij willen bij de verdere uitwerking van de gedragscode stakeholders betrekken uit de wetenschap, de vakbeweging en van bijvoorbeeld NGO’s.’

Aansluiten op bestaande standaarden

Voor het uitwerken van de code wil VNO-NCW wel zo veel mogelijk aansluiten op bestaande standaarden, zoals de B-Team responsible tax principles, Global Reporting Initiative en Business at OECD Tax principles. ‘Hierdoor wordt het proces bespoedigd en we zorgen dat we internationaal voorop lopen, maar wel aansluiten bij de internationale ontwikkelingen’, zegt Thijssen. ‘Verder is het van belang dat er een transparante fiscale strategie is met duidelijke interne checks & balances. Zo creëren we een helder en transparant systeem waarin toezicht op beleid en het afleggen van verantwoording duidelijk gewaarborgd zijn.’ Ook willen bedrijven hiermee laten zien dat ze transparant zijn over de betaalde belastingen in de landen waar zij actief zijn. ‘Het transparant rapporteren over de belastingpositie wordt een belangrijk onderdeel van de verdere uitwerking van een tax governance code en de gesprekken met stakeholders.’