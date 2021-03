‘Oplossing transitievergoeding nu hard nodig’

‘De transitievergoeding is voor veel ondernemers de reden dat ze blijven doormodderen. Als je door die vergoeding niet kunt stoppen, trek je de lus om je nek steeds strakker aan tot het moment dat je omvalt. Dan is er alsnog geen sprake van een transitievergoeding.’Dat heeft voorman Jacco Vonhof van MKB-Nederland aangegeven in gesprek met minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees en vier leden van MKB-Nederland.

Zorgen over schuldenberg

Vonhof reageerde hiermee op opmerking van INretail-directeur Jan Meerman dat 10 á 20 procent van de retailers wil stoppen, maar dat niet kan vanwege de hoge kosten. Koolmees gaf aan dat hij er goed over na gaat denken. Als een regeling mogelijk is, moet deze volgens hem zo worden ‘dichtgeschroeid’ dat je er geen oneigenlijk gebruik van kan maken. Ook is een ruime terugbetalingstermijn nodig voor ondernemers. Niet alleen voor private schulden, ook voor schulden bij de belastingdienst, het UWV en RVO. Koolmees heeft zorgen over de schuldenberg: ‘We moeten op korte termijn knopen doorhakken over een herstelpakket, anders is dat niet meer uitvoerbaar voor 1 juni.’

Ondernemersagenda

Om hier een voorschot op te nemen heeft Jacco Vonhof het eerste exemplaar van de Ondernemersagenda aan minister Koolmees aangeboden. Het bedrijfsleven staat volgens MKB-Nederland voor twee grote uitdagingen: herstel en groei. De agenda gaat in op wat daar voor nodig is. Zo wil Vonhof kleine ondernemers fiscaal stimuleren om mensen aan te nemen, moet de regeldruk fors omlaag en de loondoorbetaling naar één jaar. Er werd tijdens het gesprek ingegaan op belangrijke thema’s uit de agenda: verduurzaming, arbeidsmarkt, loondoorbetaling, maar ook over de toekomst van bedrijfstak-cao’s en de laadpaleninfrastructuur voor vrachtwagens.

Bron: MKB-Nederland