SRA heeft vragen bij NBA-proef met rapportage fraudewerkzaamheden

De NBA wil accountants gaan verplichten om in controleverklaringen aan te geven wat zij hebben gedaan om frauderisico’s te beperken. Daartoe start een proef, maar die heeft vragen opgroepen bij de SRA.

De beroepsorganisatie liet afgelopen najaar al weten dat fraude en (dis)continuïteit speerpunten zijn voor de komende tijd. ‘De NBA heeft toegezegd dat zij ten aanzien van fraude de accountants op korte termijn gaat verplichten om in hun controleverklaring aan te geven welke werkzaamheden er zijn verricht in het kader van frauderisico’s en de eventuele bevindingen’, aldus de NBA in een brief aan de leden. ‘Om deze kortetermijntoezegging gestand te doen is in de NBA Stuurgroep Publiek Belang van 11 februari 2021 besproken een pilot te houden die toeziet op het boekjaar 2020.’

Vijf niet-OOB-bedrijven

Elk kantoor is gevraagd om voor vijf niet-OOB-controlecliënten over fraude en andere non-compliance (risico’s) te gaan rapporteren in de controleverklaring bij de jaarrekening 2020. De deelnemers van de Stuurgroep hebben hierop positief gereageerd. Om die reden trekken wij dit initiatief breder door naar alle accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren.’ De NBA wil de accountantsorganisaties daarnaast vragen om ook voor vijf niet-OOB-controlecliënten te rapporteren over de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van de continuïteit.

Free format

De NBA zegt zich te realiseren dat de proef extra druk legt op kantoren in een toch al drukke tijd. ‘Echter, het free-formatkarakter van de pilot geeft de accountantsorganisaties ruimte voor eigen interpretatie en oefening en biedt de gelegenheid goede voorbeelden te verzamelen.’

Woensdag overleg

De SRA gaat bij de NBA om meer toelichting vragen naar aanleiding van vragen die de aangesloten kantoren hebben gesteld: ‘Komende woensdag zijn vanuit het bestuur van SRA Diana Clement en Roland Ogink aanwezig bij een overleg tussen de Werkgroep Fraude en het Platform nOOB over onder andere deze pilot. Uiteraard willen we graag meer toelichting en duidelijkheid en zullen we spoedig de SRA-kantoren verder informeren.’