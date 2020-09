NBA gaat continuïteits- en fraudeverantwoording in controleverklaring verplichten

De NBA gaat de komende tijd ‘vanwege de zwaarwegende maatschappelijke belangen’ het accent leggen op fraude en (dis)continuïteit. De beroepsorganisatie gaat het accountants daarom op korte termijn verplichten om continuïteits- en fraudeverantwoording in de controleverklaring op te nemen. Dat kondigt voorzitter Marco van der Vegte aan in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Financiën, waarmee de NBA input wil leveren voor het overleg dat de commissie maandag heeft over de accountancy.

Vooruitgang geboekt

Van der Vegte schrijft in de brief ‘dat in de sector de afgelopen jaren op het gebied van kwaliteit en cultuur goede vooruitgang is geboekt, waarbij het publieke belang meer dan ooit centraal is komen te staan in het denken en doen. De meest recente rapportages van de AFM bevestigen deze verandering. Deze positieve ontwikkeling is het resultaat van een kritische wetgever, een scherpe toezichthouder, én een sector die zich daadwerkelijk verder wil verbeteren. Daarnaast hebben de inspanningen van de door de accountancysector ingestelde Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en de aanbevelingen van de door minister Hoekstra ingestelde Commissie Toekomst Accountancysector de sector aangezet tot een scherper kwaliteitsbesef.’

Steun voor maatregelen

De NBA steunt de maatregelen die minister Hoekstra voorstelt. ‘Tegelijkertijd vindt de beroepsorganisatie het essentieel dat de sector het verbeterproces zelf actief voortzet’, schrijft Van der Vegte. ‘De afgelopen periode heeft de NBA samen met de kwartiermakers diverse gesprekken gevoerd over de wijze waarop dit moet gebeuren. Ook is er reeds een verkennend (internationaal) onderzoek uitgevoerd naar de invoering van Audit Quality Indicators. Met AFM en SRA is voorts een projectgroep gevormd om de directe uitvoering van het nietOOB-toezicht door de AFM te realiseren.’

Fraude en continuïteit

‘Vanwege de zwaarwegende maatschappelijke belangen wil de NBA, in samenspraak met de kwartiermakers, de komende tijd het accent leggen op fraude en (dis)continuïteit’, kondigt de NBA-voorzitter verder aan. ‘Concreet betekent dit dat de beroepsorganisatie haar beleid op deze gebieden concreet en meer zichtbaar tot uitdrukking wil brengen:

Ten aanzien van fraude houdt dit in dat we de accountants op korte termijn gaan verplichten om in hun controleverklaring te allen tijde aan te geven welke werkzaamheden er zijn verricht in het kader van frauderisico’s en de eventuele bevindingen. Tevens gaan we afspraken maken met bedrijven, investeerders en beleggers met als doel een effectievere samenwerking op het terrein van frauderisicobeheersing. Voorts zetten we een expertpanel op dat casuïstiek gaat verzamelen, het gebruik van geavanceerde detectietools bevordert en kennis hierover beschikbaar stelt .

Ten aanzien van continuïteit treffen we vergelijkbare maatregelen. Ook hier gaan we de accountants op korte termijn verplichten om in de controleverklaring te allen tijde een beschrijving te geven van de werkzaamheden die er zijn verricht in het kader van continuïteit voor de twaalf maanden na vaststelling van de jaarrekening. En ook hier stellen we een werkgroep in die de gereedschapskist van de accountant ten aanzien van continuïteit verder gaat aanvullen. Een actueel voorbeeld is in dit verband de instructie die de NBA aan haar leden heeft gegeven om de impact van COVID-19 te toetsen in de jaarrekeningen.’

Andere suggesties

Verder suggereert de NBA ook dat het een optie zou kunnen zijn om ondernemingen te verplichten tot het opstellen van een zogenaamd ‘resilience statement’. Ook de invoering van een in control statement voor bedrijven kan behulpzaam zijn, verwacht de beroepsorganisatie.

Brief NBA aan commissie financiën Tweede Kamer