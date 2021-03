Steunpakket bedrijven voor post-coronaperiode in de maak

Het demissionaire kabinet werkt samen met het bedrijfsleven aan een herstelplan voor na de coronacrisis. Dat heeft demissionair premier Rutte dinsdagavond bekendgemaakt tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen.

“Tegen ondernemers die financieel en emotioneel het water aan de lippen staat, wil ik een paar dingen zeggen”, zei Rutte. “Als de steunpakketten zijn afgelopen, zeggen we niet opeens: zoek het maar uit.” Ook de demissionair premier constateert dat er veel bedrijven zijn die worstelen met hun kaspositie en coronaschulden en gaten in het eigen vermogen hebben. “Daarom werken demissionair ministers Koolmees, Van ‘t Wout en Hoekstra aan een plan om het bedrijfsleven verder te helpen, deze crisis door.”

Kwijtschelden belastingschulden

Rutte wilde dinsdag niet zeggen of het kwijtschelden van belastingschulden wordt opgenomen in het post-coronaplan. Onder anderen president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft daar herhaaldelijk voor gepleit. “We kijken met een breed front, er wordt naar van alles gekeken. Aan kwijtschelding zitten veel haken en ogen; we moeten kijken wat wel werkt en wat niet.”

Terugvordering

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn gesprekspartner bij de besprekingen over het herstelpakket. Wat de ondernemersorganisaties betreft krijgen ondernemers tenminste tien jaar de tijd om schulden aan de overheid terug te betalen, tegen een lage invorderingsrente. Dat zou moeten gelden voor schulden aan de Belastingdienst, maar ook voor eventuele terugbetalingen van financiële steun uit de NOW en TVL-regelingen. Voor private schulden zou er een herstelfonds moeten komen dat de schulden overneemt.

Geen lastenverzwaring

In het herstelplan passen volgens de ondernemersorganisaties geen lastenverzwaringen. Het herstelplan zou wat hen betreft ‘a-politiek’ bekeken moeten worden: hoe komen ondernemers na de crisis over de schuldenberg heen? Hoe kunnen ze weer investeren in hun bedrijf en in de samenleving? Hoe kunnen ze de toekomst van Nederland met succes vormgeven? Die vragen zouden in het herstelplan terug moeten komen.

RTL/MKB-Nederland