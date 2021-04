Meer ondernemers in Kamer, geen landelijke afspiegeling

De nieuw Tweede Kamer beleefde donderdag een vuurdoop als nooit tevoren. Vooral voor de 40 ondernemers in de blauwe bankjes moet het even wennen zijn geweest: 14 uur vergaderen over de vier woorden ‘Positie Omzigt, functie elders’.

Zoals Accountancy Vanmorgen al eerder schreef, zitten er geen (voormalig) accountants in de nieuwe Tweede Kamer. Gelukkig is het beter gesteld met het aantal ondernemers. Ruim een kwart van de nieuwe Kamerleden heeft ondernemersbloed. Het zijn er veertig , vijf meer dan er de afgelopen vier jaar in de bankjes zaten. Nog eens 32 leden hebben ervaring in het bedrijfsleven. Dat blijkt uit een inventarisatie van Forum, het blad van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Forum vindt iemand al snel een ondernemer. Wie maar kort zelfstandig consultant of freelance radiomaker is geweest, wordt ook al meegeteld. Met 72 van de 150 leden die in het bedrijfsleven werken of hebben gewerkt, is de Tweede Kamer nog steeds geen afspiegeling van de samenleving. 65% van de beroepsbevolking werkt in het bedrijfsleven.

VVD (34 zetels)

Ondernemers: 8

Bedrijfsleven: 11

Ondernemende liberalen zijn adviseur, interim manager of speechschrijver geweest. Nieuw Kamerlid Folkert Idsinga was lange tijd baas van en partner bij een advocatenkantoor. Mark Rutte was hr-manager bij Unilever.

D66 (24 zetels)

Ondernemers: 4

Bedrijfsleven: 6

Sigrid Kaag begon ooit bij Shell. Ook hier een interim manager, een coach-trainer en een freelance journalist onder de ondernemers. Romke de Jong heeft een ijsfabriek.

PVV (17 zetels)

Ondernemers: 6

Bedrijfsleven: 2

Tony van Dijck had horecagelegenheden op Curaçao.

CDA (15 zetels)

Ondernemers: 4

Bedrijfsleven: 5

Wopke Hoekstra was partner bij adviesbureau McKinsey. Het CDA telde in de vorige kabinetsperiode 2 Kamerleden met boerenervaring. Daar is Jaco Geurts van over. Derk Boswijk was eigenaar van een ingenieursbureau.

SP (9 zetels)

Ondernemers: 0

Bedrijfsleven: 1

Lijsttrekker Lilian Marijnissen werkte een jaartje bij de Rabobank.

PvdA (9 zetels)

Ondernemers: 2

Bedrijfsleven: 1

Lijsttrekker Lilianne Ploumen deed onder de naam Ploumen Projecten aan marketingonderzoek en ideeënontwikkeling voor profit en non-profit organisaties.

GroenLinks (8 zetels)

Ondernemers: 4

Bedrijfsleven: 0

Laura Bromet, Senna Maatoug en Lisa Westerveld waren actief in het media- en communicatievak. Bart Snels was adviseur.

Forum voor Democratie (8 zetels)

Ondernemers: 4

Bedrijfsleven: 1

Wybren van Haga heeft verschillende bedrijven gehad, waaronder vastgoedbedrijf Sjopperdepop. Hans Smolders, oud-chauffeur van Pim Fortuyn, zat in de koeltechniek.

Partij voor de Dieren (6 zetels)

Ondernemers: 1

Bedrijfsleven: 1

Lijsttrekker Esther Ouwehand begon bij Sanoma Uitgevers. Lammert van Raan was e-commerce consultant.

ChristenUnie (5 zetels)

Ondernemers: 1

Bedrijfsleven: 0

Nieuw Kamerlid Don Ceder had een advocatenkantoor.

SGP (3 zetels)

Ondernemers: 0

Bedrijfsleven: 0

De drie Kamerleden zijn afkomstig van en uit justitie, overheid en onderwijs.

DENK (3 zetels)

Ondernemers: 2

Bedrijfsleven: 1

Farid Azarkan zat in het vastgoed, Tunahan Kuzu was adviseur.

JA21 (3 zetels)

Ondernemers: 1

Bedrijfsleven: 1

Lijstrekker Joost Eerdmans heeft freelance als radiomaker gewerkt.

Volt (3 zetels)

Ondernemers: 1

Bedrijfsleven: 2

Nilüfer Gündoğan was actief als Nilüfer Advies. Lijsttrekker Laurens Dassen werkte bij ABN Amro.

50PLUS (1 zetel)

Ondernemers: 0

Bedrijfsleven: 0

Liane den Haan was vooral actief als bestuurder en toezichthouder.

BIJ1 (1 zetel)

Ondernemers: 1

Sylvana Simons had een coaching agency voor vrouwen: The House of Power. Ook werkte ze als voice-over artist.

BBB (1 zetel)

Ondernemers: 1

Caroline van der Plas had een mediabureau gericht op boeren.