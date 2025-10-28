Meeste schenkingen én meeste schulden voor GroenLinks-PvdA

De overheid heeft over de periode tot 9 oktober van dit jaar giften van in totaal € 1.000 of meer aan politieke partijen en schulden van € 25.000 of meer van die partijen in beeld gebracht. Ook zijn giften aan individuele kandidaten opgesomd. Die beslaan de periode van 1 januari 2023 tot deze maand; in het verkiezingsjaar geldt voor giften aan kandidaten een drempelbedrag van in totaal € 767,12.

GL-PvdA krijgt meeste schenkingen

Dit jaar hebben de partijen een kleine € 9,2 miljoen aan giften ontvangen. GroenLinks, nog apart van de PvdA opgenomen, kreeg het meeste toegestopt: € 2,2 miljoen. Lijstpartner PvdA ontving net geen € 1 mln. De SP was goed voor € 1,5 miljoen, D66 kreeg € 1,2 miljoen. Daarna volgt de VVS met een kleine € 730.000. Niet elke partij krijgt giften: bij de Partij voor de Rechtsstaat, De Unie en Partij voor de Dieren-afsplitsing Vrede voor Dieren staat de teller op nul.

GroenLinks kreeg ruim 1.300 donaties van individuen; sommigen van hen deden meerdere schenkingen. De PvdA telt honderden gevers; een enkeling doneert tienduizenden euro’s. Bij de VVD en D66 zien we een aantal schenkingen van een ton. De PVV moest het doen met een gift van € 1.000 aan de Stichting Vrienden van de PVV. Er zijn ook instanties die aan meerdere partijen schenken: zo trekt The Dreamery Foundation de portemonnee voor zowel GroenLinks, D66 als Volt – steeds voor een ton.

Dijk (SP) maakt meeste over aan eigen partij

Van de lijsttrekkers van de grote partijen houdt Geert Wilders de hand op de knip. Doneren is geen usance aan de rechterkant van het politieke spectrum, want Joost Eerdmans (JA21) schonk dit jaar ook niets. Dilan Yesilgöz betaalde een bescheiden € 1.000 aan de VVD, Frans Timmermans maakte ruim € 9.300 over aan de PvdA. Rob Jetten spekte zijn partij D66 met ruim € 3.000 en Henri Bontenbal schonk het CDA € 4.300. Jimmy Dijk is de gulste lijsttrekker: hij maakte een kleine € 25.000 over aan de SP.

Partijen hebben nog € 20 miljoen schuld

De politieke partijen hebben samen meer dan € 20 miljoen schuld. GroenLinks en PvdA staan gezamenlijk nog voor bijna € 8 miljoen in het krijt. Zo krijgt de fiscus nog € 1,7 miljoen van de combinatie. Andere grote schuldeisers zijn de medewerkersvereniging GroenLinks (€ 1,4 miljoen) en mediabureau Stroom (€ 1,6 miljoen). D66 en het CDA hebben elk ruim € 3 miljoen aan schulden. De partij van Rob Jetten moet nog een factuur van € 1,7 miljoen betalen aan een marketingbureau en bij de Belastingdienst staat nog een aanslag van zes ton open.

Het CDA heeft aan de huisvesting gewerkt: bouwbedrijf Ouwehand heeft nog een kleine € 1,8 miljoen te vorderen en installatiebedrijf Van Dorp nog € 1,1 miljoen. Maar met de fiscus hoeft niets meer verrekend te worden. De VVD heeft nog wel een blauwe envelop liggen met een rekening van acht ton, wat ongeveer de helft is van de totale schulden. Schuldenvrij zijn onder meer de PVV, De Partij voor de Dieren en JA21.

Partijkandidaten krijgen individueel weinig toegeschoven. In 2023 was Mpanzu Bamenga van D66 de gelukkige ontvanger van € 5.000 en in CDA-kringen werd in totaal dit jaar ruim € 6.000 overgemaakt aan drie kandidaten, maar dat was dan ook alles.