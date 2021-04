NVB: ‘Door lopen steunpakket essentieel’

Banken zijn nog steeds veel geld kwijt aan het ondersteunen van bedrijven om de coronacrisis door te komen. Ze benadrukken dat het waarschijnlijk ook nog wel even gaat duren voor alle getroffen bedrijven hun omzet weer op peil hebben.

Maart: 3000 bedrijven

‘Het doorlopen van het steunpakket van de overheid is essentieel’, zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Volgens de NVB zijn sinds het begin van de crisis al aan circa 52.000 bedrijven leningen verstrekt vanwege de coronacrisis, goed voor zo’n 44,3 miljard euro. Vooral in maart werden veel kredieten verstrekt, want bij de vorige peiling bedroeg het bedrag nog 39,9 miljard euro. In maart zouden zo’n 3000 ondernemingen zijn geholpen.

181.000

Daarnaast kregen tot nu toe 129.000 bedrijven een betaalpauze met een totale waarde van 3,1 miljard euro. Hiermee staat de teller sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar op in totaal 47,4 miljard euro voor 181.000 ondernemers. Toch kunnen niet alle bedrijven worden geholpen. ‘Banken kunnen alleen krediet of uitstel van aflossing geven aan bedrijven die in de basis gezond zijn en in staat moet worden geacht zich na de crisis te kunnen herstellen’, onderstreept Buijink nog eens. ‘Daarnaast zou het financieren van niet-levensvatbare bedrijven ten koste gaan van de mogelijkheden van banken om gezondere ondernemingen te helpen zich de crisis uit te investeren.’

Bron: ANP