Winkeliers willen af van ‘stomme’ 4 uur bedenktijd

Steeds meer mensen komen niet opdagen als ze een afspraak hebben gemaakt om te komen shoppen. Volgens winkeliers komt dat door de vier uur die tussen het maken van de afspraak en het winkelen moet zitten.

Anoniem

Inmiddels komt tien procent van de klanten zijn afspraak niet na en dat percentage stijgt, blijkt uit navraag bij BNR bij brancheclubs. Bij sommige grote winkels blijft nu al tot een derde van de klanten weg. De Raad Nederlandse Detailhandel (RND), die grote winkelketens als Action, Gamma en MediaMarkt vertegenwoordigt, zegt dat het aantal klanten dat wel afspreekt maar niet komt elke week met één procent stijgt. Vooral als klanten relatief anoniem kunnen winkelen, zoals bij grote winkelketens, laten zij het vaker op het laatste moment afweten.

4 uur

Volgens INretail haakt bij een aantal grote winkels zelfs 20 tot 30 procent van de klanten af. De schade loopt naar verluidt in de tientallen miljoenen euro’s per week. De brancheorganisatie eiste eerder via de rechter de heropening van winkels, maar die bepaalde dat winkelen op afspraak en click en collect voorlopig de norm blijft. Toch moet het huidige systeem zo snel mogelijk van tafel, vindt ook RND-directeur Eus Peters. ‘Wat ons het meest dwarzit is die stomme 4 uur.’ Hij bestrijdt het idee dat mensen spontaan overal naar binnen wippen als zij niet van tevoren hoeven te reserveren. ‘Als de oproep is om alleen te komen dan is dat géén funshoppen, dat doe je niet in je eentje.’ Hij ziet meer in een flexibeler systeem waarbij klanten aan de deur worden toegelaten, naargelang er plek is.

Bron: BNR