Structurele regeling na afloop NOW: deeltijd-WW?

Samen met UWV verkent het ministerie van Sociale Zaken de mogelijkheden voor een structurele regeling na het aflopen van de NOW-regeling, meldt minister Koolmees.

Werkgevers pleiten voor een structurele/permanente deeltijd-WW-regeling, waarmee bij een volgende economische tegenslag bedrijven geholpen kunnen worden om zoveel mogelijk banen te behouden. Minister Koolmees heeft hierover Kamervragen beantwoordt.

Gevraagd wordt of het nuttig zou zijn om over een vaste deeltijd-WW-regeling te beschikken na het aflopen van de NOW-regeling. Zo ja, hoe werkt de minister hieraan?

Op dit moment verkent het ministerie van Sociale Zaken, samen met UWV, de verschillende mogelijkheden voor een structurele regeling. Het is niet mogelijk om de deeltijd WW-regeling die in 2008-2009 is uitgevoerd opnieuw in te voeren. Dat komt omdat de WW-wetgeving in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 ingrijpend is veranderd.

Huidige WW

In de huidige WW is sprake van verrekening van inkomsten terwijl voorheen verrekening van uren werd gehanteerd. Dit leidt tot problemen bij inkomstenverrekening en bij de vaststelling van het WW-recht en het dagloon. Bij deze vaststellingen wordt namelijk gekeken naar alle overige inkomsten en dienstverbanden van de werknemer. Deze wijze van vaststelling sluit niet aan bij een deeltijd-WW waarbij sprake is van gedeeltelijke werkloosheid.

Structurele regeling

Het ministerie brengt in kaart in welke situaties een structurele regeling behulpzaam is en inventariseert wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende keuzes die daarbij gemaakt moeten worden. De uitwerking van – en besluitvorming over – een dergelijke regeling laat Koolmees echter over aan het volgende kabinet.

Ongeacht de keuzes die uiteindelijk worden gemaakt, vergt de invoering van een structurele regeling veel capaciteit (zowel op het gebied van ICT als personeel) binnen UWV, naast de al volle veranderkalender als gevolg van al aangenomen wetswijzigingen en noodzakelijke brede investeringen in de dienstverlening die de komende jaren moeten worden doorgevoerd.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de capaciteit die UWV nodig heeft om uitvoering te geven aan de NOW en eventuele toekomstige tijdvakken NOW. De eventuele implementatie van een structurele regeling zal om deze redenen zeer waarschijnlijk meerdere jaren vergen.

NOW-subsidie vaststellen

Wanneer de subsidieverlening voor de NOW-regeling stopt, lopen de werkzaamheden die UWV in het kader van deze regeling moet uitvoeren door. De vaststellingen van de diverse subsidietijdvakken moeten dan onder meer nog plaatsvinden.

De aanvraagperiode voor de subsidievaststelling van het eerste tijdvak sluit op 31 oktober 2021, de aanvraagperiode voor het vijfde tijdvak sluit op 23 oktober 2022. Aangezien nu ook onderzoek wordt gedaan naar het instrumentarium voor bedrijven die getroffen worden door niet tot het ondernemersrisico behorende calamiteiten voor de periode na afloop van de NOW, betekent dit dat UWV naar verwachting niet eerder dan medio 2022 capaciteit beschikbaar heeft voor de start van de ontwikkeling van een structurele regeling.

Het gehele implementatietraject zal naar verwachting meerdere jaren duren.

Beantwoording Kamervragen over deeltijd-WW