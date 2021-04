Bedrijven kregen vorig jaar 17,6 miljard euro aan loonkosten en vaste lasten vergoed

In 2020 hebben bedrijven in totaal 17,6 miljard euro ontvangen ter compensatie voor loonkosten en vaste lasten tijdens de coronacrisis. Het grootste bedrag aan loonkostenvergoeding ging naar de handel, de grootste vergoeding voor vaste lasten naar horecabedrijven. Dat heeft het CBS becijferd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

In 2020 hebben bedrijven in totaal 15 miljard euro aan loonkosten vergoed gekregen via de NOW-regeling. Daarnaast is 2,6 miljard euro aan vaste lasten vergoed vanuit de TOGS/TVL-regelingen. Het uitgekeerde bedrag was voor de NOW het hoogst in de eerste aanvraagperiode. Bij de vaste-lastenregelingen is het hoogste bedrag uitgekeerd in de derde aanvraagperiode. Toen werd de TVL-regeling, die eerst alleen opengesteld was voor specifieke sectoren, uitgebreid naar vrijwel alle branches.

Grootste bedrag naar handel

Het grootste deel (17 procent) van de subsidies voor loonkosten en vaste lasten werd uitbetaald aan bedrijven in de handel. Het gaat in totaal om bijna 3 miljard euro, waarvan 2,6 miljard euro subsidies voor loonkosten. Binnen de handel ontving de groothandel de meeste coronasteun (1,5 miljard euro), daarna volgen de detailhandel (1 miljard euro) en de autohandel en –reparatie (0,5 miljard euro). Na de handel ontvingen bedrijven in de verhuur en overige zakelijke diensten het hoogste bedrag aan loonkostenvergoeding (2,3 miljard euro). Hiervan ging het grootste deel naar de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (1,5 miljard euro). Op de gezondheids- en welzijnszorg na zijn de handel en verhuur en overige zakelijke diensten de bedrijfstakken met de meeste werknemersbanen, met respectievelijk 17 en 12 procent van het aantal werknemersbanen in december 2020.

In de horeca werden minder loonkosten vergoed, maar werd veruit het hoogste bedrag uitgekeerd uit de steunmaatregelen voor vaste lasten: 791 miljoen euro. Inclusief loonkostenvergoeding ontvingen horecabedrijven 2,8 miljard euro, 16 procent van de totale subsidies voor loonkosten en vaste lasten. De horeca was in december 2020 goed voor 4 procent van de werknemersbanen.

Meeste loonkosten en vaste lasten vergoed in Groot-Amsterdam

De uitgekeerde vergoeding van loonkosten en vaste lasten aan bedrijfsvestigingen is in 2020 per werknemersbaan het hoogst in Groot-Amsterdam: 3,9 duizend euro. Hier wordt van alle regio’s ook relatief het vaakst gebruik gemaakt van één of meerdere steunmaatregelen (41 procent van de bedrijfsvestigingen). Daarna volgen IJmond (2,5 duizend euro per werknemersbaan), Het Gooi en Vechtstreek en Zuidoost-Noord-Brabant (beide 2 duizend euro per werknemersbaan). De meeste regio’s waar gemiddeld minder dan 1 500 euro aan subsidie voor loonkosten en vaste lasten is verleend per werknemersbaan liggen in het noorden van het land. In Oost-Groningen is het bedrag per werknemersbaan met duizend euro het laagst.

Bron: CBS