Kamervragen over klimaatoordeel Shell door EY

De verklaring van controlerend accountant EY dat de impact van klimaatverandering en de energietransitie bij Shell een key audit matter is blijft de gemoederen bezighouden. De SP heeft er nu Kamervragen over gesteld aan minister Van ‘t Wout van Economische Zaken en Klimaat.

EY heeft als controlerend accountant van Shell voor het eerst de financiële impact van klimaatverandering en de energietransitie als kernpunt van de accountantscontrole gekarakteriseerd, meldde Accountancy Vanmorgen onlangs. Volgens de accountant kunnen de klimaatverandering en de energietransitie een “wijdverbreide” impact hebben op beoordelingen en schattingen van het bestuur en derhalve op de controle. De controleverklaring van EY-accountant Allister Wilson is opgenomen in de op 11 maart gepubliceerde Shell-jaarrekening 2020. De EY’er merkte in de verklaring ook op dat Shells recent gecommuniceerde doelstelling om de CO2-intensiteit van al haar activiteiten en producten in 2050 tot 0 terug te brengen nog niet in de pas loopt met de operationele plannen en de prijsstelling van het olie- en gasbedrijf.

EY ontving daarvoor veel lof. Zo vindt RvB-voorzitter Fou-Khan Tsang van Alfa bijvoorbeeld dat EY’er Wilson een standbeeld verdient. Dat de accountant de impact van klimaatrisico en energietransitie als key audit matter beoordeeld is volgens hem een tipping point in de discussie over de rol van accountants bij niet-financiële informatie en duurzaamheidsaspecten.

SP’er Renske Leijten wil nu onder andere van de minister weten of hij het ook onacceptabel vindt dat Shell niet in lijn met de klimaatdoelen handelt en of hij erkent dat Shell aan ‘greenwashing’ doet. De volledige serie Kamervragen over de kwestie is hier te vinden.