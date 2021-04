Keijzer ziet niets in MKB-‘staats’bank

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken wil de kredietverlening aan het mkb verbeteren, maar wil niet zelf de al vaak bepleite mkb-bank oprichten. Volgens MKB Nederland kan de Volksbank (in staatshanden) prima de rol van mkb-bank vervullen.



Marktverstorend

Keijzer schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat op basis van onderzoek blijkt dat de oprichting van een mkb-bank een minder voor de hand liggende route is om kleine kredietverstrekking aan het mkb te verbeteren en pas opportuun is als er duidelijk sprake is van marktfalen. ‘Uit deze verkenning komt naar voren dat een nieuwe bank een relatief zwaar middel is, wanneer dat afgezet wordt tegen andere bestaande mogelijkheden om kleine kredietverlening aan het mkb te verbeteren die nog niet volledig benut worden’, schrijft Keijzer. De staatssecretaris vreest ook dat een dergelijke bank ‘marktverstorend’ zou kunnen werken. Onderzoek dat Keijzer heeft laten uitvoeren adviseert om op de ingeslagen weg door te gaan en pas nieuw beleid te ontwikkelen als duidelijk is dat het huidige beleid onvoldoende effect sorteert.

Grootbanken

Volgens MKB-Nederland is een MKB-bank echter hard nodig omdat kleinere bedrijven bij reguliere banken steeds vaker nul op rekest krijgen. ‘MKB-Nederland lanceerde ruim drie jaar geleden al het idee dat de Volksbank – in handen van de staat en dus niet bezig met aandeelhouders – zich met name op het mkb zou richten, omdat ondernemers bij de andere grootbanken moeite hebben om aan financiering en werkkapitaal te komen. De andere banken staan onder zwaar toezicht en door alle regels en compliance nemen zij de kleinere financieringsaanvragen vaak niet meer aan, ook omdat de kosten relatief hoog zijn. Dat is ook weer het beeld gedurende de huidige crisis, aldus de ondernemersorganisatie’, aldus MKB-Nederland.

Niet sterk

Voorzitter Jacco Vonhof vindt de argumenten van Keijzer niet steekhoudend. Dat een MKB-bank marktverstorend kan zijn, gelooft hij bijvoorbeeld niet. ‘Zo’n bank zal nooit leiden tot marktverstoring, omdat dit nu juist een deel van de markt betreft waar de banken zelf niet happig op zijn.’