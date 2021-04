Merkel ontkent van Wirecard-fraude te hebben geweten, minister geeft EY de schuld

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft niets geweten van de miljoenenfraude bij het inmiddels failliete Wirecard voordat het schandaal in juni vorig jaar bekend werd. Dat heeft ze vrijdag gezegd voor een parlementaire commissie.

Merkel ligt onder vuur omdat ze de Duitse betalingsverwerker promootte op een reis naar China op een moment dat er al geruchten rondgingen dat er iets niet bij het bedrijf in de haak zou zijn. Daar moet echter niks achter worden gezocht, vindt Merkel, omdat het normaal is dat de Duitse overheid op buitenlandse reizen opkomt voor de belangen van Duitse bedrijven.

Parlementaire commissie

Wirecard werd gezien als een Duits succesverhaal. Al enkele jaren waren er berichten over financiële malversaties bij het bedrijf, maar Wirecard gaf pas vorig jaar juni toe dat er enkele miljarden euro’s op de balans misten. Drie dagen later was het financiële concern failliet. Ondanks dat er al eerder aanwijzingen waren dat er zaken niet klopten bij Wirecard, grepen zowel EY als de toezichthouders niet in. De parlementaire commissie die in Duitsland onderzoek doet naar de miljardenfraude probeert nu onder meer uit te vinden wat de Duitse regering wist en wanneer. Uit onderzoek is al gebleken dat er contacten waren tussen Wirecard, voormalige medewerkers van de Duitse inlichtingendiensten en de hoogste regeringskringen.

Scholz geeft EY de schuld

Ook de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz werd deze week gehoord door de commissie. Hij wees toen alle verantwoordelijkheid voor de ineenstorting van het bedrijf af. Volgens Scholz zijn het bedrijf en de accountants van EY verantwoordelijk voor de fraude. “Deze fraude is elf jaar lang niet ontdekt omdat de accountants die de financiële situatie moesten beoordelen de boeken telkens goedkeurden”, stelde Scholz. Parlementariërs vinden dat Scholz politieke verantwoordelijkheid draagt omdat de Duitse financiële toezichthouder BaFin onder zijn ministerie valt. Die verzuimde ook om actie te ondernemen terwijl er wel aanwijzingen voor fraude waren. Het schandaal rond Wirecard kostte het hoofd van de Duitse financieel toezichthouder BaFin al zijn baan. Die waakhond zal ook worden gereorganiseerd onder een nieuwe topman.

ANP/AV