FIOD onderzoekt grootschalige btw-fraude

De FIOD heeft donderdag 29 april in Amsterdam, Vinkeveen, Almere en Lelystad op vijf woonadressen en één bedrijfsadres doorzoekingen verricht in het kader van een onderzoek naar grootschalige btw-fraude.

Bij de doorzoekingen is één verdachte aangehouden, meldt de fiscale opsporingsdienst. Bij de doorzoekingen zijn administratie, gegevensdragers en ruim 30.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Valse facturen

De FIOD laat weten dat de vermoedelijke fraude plaatsvond vanuit een netwerk van een tiental personen en een twintigtal rechtspersonen. Er werden facturen verstuurd voor vermoedelijk niet ingekochte of niet verkochte goederen. Op basis van deze facturen werden btw-teruggaven geclaimd met een totale waarde van 2 miljoen euro. Toen het onderzoek startte was daarvan 1,1 miljoen euro door de Belastingdienst uitbetaald. Inmiddels is gebleken dat de helft daarvan contant is opgenomen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.