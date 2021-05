Storing TVL-aanvragen verholpen

De afgelopen dagen kon geen aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 worden gedaan. Een storing stond dat in de weg, maar die is nu verholpen.

Tot 18 mei kan nog TVL-steun worden aangevraagd voor het eerste kwartaal. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leek het loket echter afgelopen vrijdag al op slot te zijn gegaan. De techniek gooide roet in het eten, zo blijkt: ‘Een aanvraag voor de TVL Q1 2021 bleek de afgelopen dagen onverwacht niet mogelijk. Dit kwam door een systeemfout’, aldus de RVO. ‘Helaas gaf het systeem de melding dat aanvragen niet meer mogelijk is. Dit heeft te maken met de oude deadline: de sluitingsdatum van de TVL Q1 was eerst 30 april. Het probleem is nu verholpen. De TVL Q1 2021 is alsnog tot 18 mei, 17:00 uur aan te vragen.’

Ook grote ondernemingen kunnen nu aanvragen

Ondernemingen met meer dan 250 werknemers of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarbalans van meer dan € 43 miljoen konden nog geen aanvraag doen, maar dat kan nu ook. ‘Een grote onderneming moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag het maar 1 aanvraag doen. Ook als de onderneming onderdeel is van een groep verbonden ondernemingen (concern). Eén onderneming doet dan de TVL-aanvraag voor de gehele groep. De verbonden ondernemingen geven hiervoor toestemming aan de subsidieaanvrager. Afzonderlijke bedrijfsonderdelen met een eigen rechtspersoon (BV, NV, vereniging, stichting of coöperatie) en eigen inschrijving in het Handelsregister mogen niet apart TVL aanvragen.’