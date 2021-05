WHOA-procedure moet ADO Den Haag uit de brand helpen

Voetbalclub ADO Den Haag hoopt op een doorstart via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en heeft de rechtbank verzocht om een afkoelingsperiode en de benoeming van een herstructureringsdeskundige. Dat meldt de in financiële problemen geraakte eredivisieclub in een verklaring op de eigen site.

Grootaandeelhouder United Vansen van ADO kan of wil sinds enige tijd niet meer aan haar verplichtingen voldoen. Het Chinese bedrijf is op 22 april in kort geding veroordeeld om te betalen, maar heeft desondanks niets uitgekeerd. ADO Den Haag voorziet als gevolg daarvan dat zij niet aan haar financiële verplichtingen zal kunnen blijven voldoen, meldt de club. Daardoor voelt ADO zich naar eigen zeggen in het belang van de club genoodzaakt om de WHOA-procedure te starten.

‘WHOA biedt kans op doorstart’

De WHOA-procedure biedt voor ADO Den Haag perspectief op een doorstart, verwacht de in problemen geraakte profclub: ‘Een goede afloop van het WHOA-traject biedt kansen op alternatieve financieringsvormen en geeft meer ruimte aan partijen die geïnteresseerd zijn in de overname van de aandelen van ADO Den Haag. We zetten met deze procedure alles op alles om tot een duurzaam financieringsmodel te komen. De toekomst ziet ADO Den Haag voor zich met partijen die betrokken zijn bij de club en de stad. Partijen die écht willen bouwen aan een duurzame en succesvolle toekomst. In de WHOA-procedure wordt er van de schuldeisers ook een bijdrage verwacht, met als vertrekpunt dat van de grote schuldeisers relatief het meest wordt gevraagd. Zoals het ernaar uitziet zal de WHOA-procedure voor de twee kleine aandeelhouders weinig impact hebben.’

Meerdere scenario’s op tafel

Belanghebbenden worden per brief ingelicht over het WHOA-traject, laat ADO weten. De herstructureringsdeskundige houdt de crediteuren op de hoogte van de stand van zaken. ‘De financiële huishouding van ADO Den Haag zal aangepast moeten worden’, licht de club het perspectief op langere termijn toe. ‘Daarbij wordt rekening gehouden met meerdere scenario’s. Dankzij de WHOA-procedure kan er de nodige tijd worden uitgetrokken om tot weloverwogen beslissingen te komen. Op deze manier kan er gebouwd worden aan een nieuw ADO Den Haag, dat financieel gezond is en de sportieve uitdagingen aankan.’