Banken financieren vooral grotere bedrijven

Banken hebben de afgelopen maand voor nog eens € 6,8 miljard aan financieringen verstrekt aan bedrijven, meldt bankenvereniging NVB. Die ziet dat het mkb terughoudend is met lenen.

In totaal staat nu voor € 51,1 miljard aan corona-bankleningen uit bij 56.000 ondernemers. Van dat bedrag is € 3,3 miljard bestemd voor financiering met overheidsgarantie, zoals de BMKB, de GO, de BL en de KKC. Daarvan maken ruim 8.100 bedrijven gebruik. Volgens NVB-voorzitter Chris Buijink geeft de groei in krediet aan dat grote delen van de economie ondanks alles goed presteren. ‘Maar de tweedeling verdiept zich. De sterke groei zit bij grotere leningen vanaf een miljoen euro. In sectoren die zijn getroffen door de beperkende maatregelen zoals de horeca, fysieke/offline retail, aanbieders van reizen en de evenementensector is het beeld nog altijd niet rooskleurig. We zien dat onder andere aan het feit dat de leningen met overheidsgarantie maar mondjesmaat groeien.’ Ondernemers in getroffen sectoren lijken vanwege onzekere vooruitzichten minder krediet aan te vragen, denkt Buijink. “Voor hen is het van essentieel belang dat snel duidelijkheid komt over – naar wij hopen – voortzetting van de overheidssteun.”

Betaalpauzes

Vorig jaar hebben 129.000 bedrijven gebruik gemaakt van de betaalpauze van een half jaar, goed voor € 3,1 miljard aan uitgestelde betalingen. Betaalpauzes zijn op individuele basis nog steeds mogelijk, ook voor particuliere klanten. Van deze groep hebben bijna 26.000 mensen sinds het begin van de coronacrisis een betaalpauze ontvangen voor hun hypotheek en 12.000 op een consumptief krediet. Meestal gaat het om een betaalpauze van één tot drie maanden; een deel heeft verlenging gekregen. Met de betaalpauzes is in totaal € 88 miljoen gemoeid.

Lening al langer lastig voor mkb

Branchevereniging MKB-Nederland wees er al eerder op dat het mkb al langere tijd moeilijk aan financiering komt bij banken. De vereniging betreurt het dat het kabinet niets ziet in een mkb-bank om de kredietverlening aan ondernemers te verbeteren. ‘We kaarten dit onderwerp al jaren aan, er worden steeds heel kleine stapjes gezet, maar per saldo zijn ondernemers er nog weinig mee opgeschoten. Met een mkb-bank zet je een grote stap in één keer.’

