TVL-loket tot 10 juni open voor grote ondernemingen

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is sinds maandag om 12:00 uur voor de eerste keer opengesteld voor grote ondernemingen, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De TVL kon tot nu toe alleen door mkb-ondernemingen worden aangevraagd. Grote bedrijven kunnen nu voor het eerste kwartaal van dit jaar ook een aanvraag doen; de termijn sluit op 10 juni om 17:00 uur. Voor mkb-ondernemingen geldt nog steeds de deadline van 18 mei. Grote ondernemingen kunnen maximaal € 600.000 subsidie aanvragen; voor de detailhandel geldt een opslag van maximaal € 300.000.

Mkb-toets

Onder grote ondernemingen verstaat de overheid bedrijven met meer dan 250 werknemers (gerekend in fte) of meer dan € 50 miljoen omzet per jaar en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. De Europese Commissie heeft een mkb-toets waarmee kan worden vastgesteld of een organisatie een mkb-onderneming of grote onderneming is. Een groep verbonden ondernemingen (zoals een concern) geldt als één partij en kan maximaal één TVL-aanvraag doen. Ook daarvoor geldt het maximum van € 600.000.

Accountantsproduct nodig bij groepen of hoge bedragen

Als een groep verbonden ondernemingen TVL aanvraagt, moet gezamenlijk worden vastgesteld welke activiteit en onderneming het meest representatief is voor de omzet van de gehele groep. Die onderneming vraagt vervolgens TVL aan voor de gehele groep. Bij de aanvraag moet een groot bedrijf of groep verbonden ondernemingen met een accountantsproduct de samenstelling van de groep aantonen bij de aanvraag van de TVL. Wanneer het subsidiebedrag hoger is dan € 125.000 is er, net zoals bij mkb-bedrijven, ook een accountantsproduct nodig bij de vaststelling van de subsidie. RVO en de NBA hebben hier standaard accountantsproducten voor ontwikkeld. Dat product mag overigens eventueel ook later worden ingeleverd dan 10 juni. ‘Wij houden de TVL-aanvraag dan aan en geven een maximale termijn om het bewijsstuk aan te leveren.’ Boven de € 125.000 moet een controleplichtig bedrijf een rapport van feitelijke bevindingen meesturen; voor niet-controleplichtige bedrijven is een samenstellingsverklaring vereist.

Voor grote bedrijven of een groep verbonden ondernemingen geldt de voorwaarde dat het bedrijf of de groep minimaal 30% omzetverlies heeft in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. Het subsidiepercentage is net als bij het mkb 85%.

Aanvragen kunnen worden gedaan via de pagina Grote ondernemingen op RVO.nl.