Veel steunaanvragen op drempel deadline

Mkb-ondernemers kunnen nog tot deze dinsdag 17 uur TVL-steun aanvragen voor het eerste kwartaal. De RVO brengt het onder de aandacht omdat de ervaring leert dat veel ondernemers hun aanvraag op het laatste moment doen.

‘Bij veel RVO-subsidieregelingen zien we op de laatste dag een piek. Dat is bij de TVL niet anders’, aldus de rijksdienst voor ondernemers, die met de melding ook van een self-fulfilling prophecy kan worden beticht. ‘Voor de aanvraagperiode TVL juni – september kwamen er de laatste dag nog 1.500 aanvragen binnen. En voor TVL Q4 2020 deden ruim 4.000 ondernemers nog een aanvraag op de laatste dag.’ De RVO wijst op de benodigdheden voor de aanvraag, die 20 tot 40 minuten in beslag neemt: inloggen met EH3 of DigiD met sms-controle, het juiste KVK-nummer, contactpersoon, naam, telefoonnummer en e-mailadres, het bankrekeningnummer dat op naam staat van de onderneming, de omzetgegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Grotere ondernemingen kunnen hun TVL nog aanvragen tot 10 juni 17 uur.

Veel meer TVL-steun in eerste kwartaal

Tot en met afgelopen week waren er in totaal 246.642 aanvragen ingediend voor het tweede en derde kwartaal van vorig jaar en het eerste kwartaal van dit jaar. Tot nu toe is voor € 3,68 miljard aan TVL-steun toegekend. Voor het eerste kwartaal van dit jaar is de stand 108.778 aanvragen; er is voor € 1.928 miljoen aan steun toegekend. Dat is al meer dan in de twee vorige kwartalen tezamen.