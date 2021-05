Dga’s: afschaffen BOR desastreus voor familiebedrijven

Behoud van de bedrijfsopvolgingsregeling staat met stip op nummer 1 van het wensenlijstje van directeuren-grootaandeelhouders voor de formatietafel. Daarnaast zou vooral de regeldruk volgens de dga’s voortvarend aangepakt moeten worden. Dat melden MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van het eerste dga-congres dat ze deze week online organiseerden. Afschaffing of versobering van de BOR, zoals diverse politieke partijen voorstellen, zou desastreuze gevolgen hebben, stellen de ondernemersorganisaties.

Geld uit eigen bedrijf halen

Volgens Dorrie Eilers, met haar broer en zus dga van Neptunus (tentenbouw), zou beperking of afschaffing van de BOR grote gevolgen hebben voor de continuïteit van familiebedrijven. “Je moet dan geld uit je eigen bedrijf gaan halen en dat gaat altijd ten koste van iets anders: werkgelegenheid, verduurzaming, innovatiekracht. Maar uiteindelijk ook van de Nederlandse economie.” De boodschap van demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief tijdens het congres dat familiebedrijven zich over de BOR geen zorgen hoeven te maken en dat de functie van de regeling – bescherming van het bedrijfskapitaal bij overdracht – wat hem betreft overeind blijft, stelde haar nog niet volledig gerust.

Regeldruk

Een ander probleem dat het nieuwe kabinet volgens de dga’s voortvarend moet aanpakken, is de regeldruk. Net als de BOR is dat ook een thema dat prominent staat opgenomen in de Ondernemersagenda van MKB-Nederland en VNO-NCW. “Geef ons de ruimte”, luidde de hartenkreet van verschillende dga’s. “Wij lopen overal tegen de muren van regelgeving op”, betoogde bijvoorbeeld Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma. “Waarom geen vrijstelling van bepaalde regels voor bedrijven met een onbesproken staat van dienst”, vroeg een andere ondernemer zich af.

Bron: MKB-Nederland