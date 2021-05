Pensioenfonds PME krijgt uitvoeringskosten niet omlaag

De uitvoeringskosten van pensioenfonds PME zijn in 2020 met bijna 25% gestegen. De vermogensbeheerskosten, als percentage van het gemiddeld belegd vermogen, namen met 19,5% toe.

Fors

De totale uitvoeringskosten van PME stegen van € 254,6 miljoen (2019) naar € 316,0 miljoen (2020), zo blijkt uit het jaarverslag. De kosten uitgedrukt in kostprijs per deelnemer voor het pensioenbeheer steeg met 2,6 procent van € 116 (2019) naar € 119 in 2020. Uitgedrukt als percentage van het gemiddeld belegd vermogen gedurende het jaar zijn de vermogensbeheerkosten fors gestegen van 0,41% (2019) naar 0,49% in 2020.

Vastrentend

De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door transacties in de categorie vastrentende waarden, enerzijds door een hoger volume in verband met de implementatie van het beleggingsplan 2020 en anderzijds vanwege hogere spreads in de periode februari – mei als gevolg van de coronacrisis. Voor vastrentende waarden worden de transactiekosten benaderd met de spreads per maandeinde, deze stegen sterk als gevolg van de coronacrisis in, met name, de eerste helft van 2020.

Niet marktconform

Al jaren vindt PME de kosten voor het pensioenbeheer te hoog, omdat deze niet marktconform zijn. Een verlaging van het kostenniveau is daarom jarenlang een belangrijk onderwerp van gesprek geweest met de uitvoerder MN. Bij het besluit van het bestuur van PME in 2020 om de uitbestedingsovereenkomst voor het pensioenbeheer met uitvoerder MN per 1 januari 2022 te beëindigen heeft het kostenniveau als één van de beoordelingscriteria ook meegewogen. Het streven naar lage kosten en waar mogelijk verdere kostenverlagingen (in % van het gemiddeld belegd vermogen) komt tot uiting in het beleggingsbeleid van PME. Het fonds belegt alleen in beleggingscategorieën met hoge kosten als hier naar verwachting een hoger nettorendement na kosten tegenover staat. Ook belegt PME in beginsel passief tegen lage kosten en wordt kostenbewust de verdeling in beleggingscategorieën vastgesteld. Per beleggingscategorie verschillen de kosten namelijk sterk.

Intensief jaar

Het jaar 2020 werd voor iedereen beheerst door de coronacrisis die invloed had, en nog steeds heeft, op mensen, bedrijven en organisaties. PME monitorde de financiële markten intensief en ondersteunde aangesloten bedrijven door het verlenen van uitstel van betaling. In de zomer presenteerden sociale partners en het kabinet de contouren van het nieuwe pensioenstelsel. Vanaf dat moment werden de voorbereidingen opgestart voor het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk op 1 januari 2027 zal ingaan.

Kernpunten 2020

• De actuele dekkingsgraad daalde 1,3 procentpunt in 2020 van 98,9% naar 97,6%.

• Het rendement op de beleggingen was met 10,9% bovengemiddeld hoog. Over de afgelopen 10 jaar is het gemiddelde rendement 8,35%.

• De CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille is sinds 2015 gehalveerd, – 53%.

• De hoogte van de pensioenpremie in 2020 was gelijk aan die van 2019. De komende jaren wordt de pensioenpremie verhoogd van 22,7% (2020) naar 27,59% (2021) tot 27,98% (2022).

• Het opbouwpercentage is vanaf 1 januari 2021 verlaagd van 1,875% naar 1,815%.

Download hier het jaarverslag van pensioenfonds PME.