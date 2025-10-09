OM dagvaardt buitenlands pensioenfonds voor belastingfraude

Het Openbaar Ministerie heeft een buitenlands pensioenfonds gedagvaard wegens verdenking van belastingontduiking. Volgens het OM heeft het fonds tussen 2013 en 2018 voor honderden miljoenen euro’s ten onrechte dividendbelasting van de Nederlandse staat teruggevraagd en ontvangen. Het onderzoek naar een voormalig werknemer loopt nog.

De Belastingdienst startte in 2019 een controle nadat het vermoeden was gerezen dat het pensioenfonds geen recht had op de ingediende teruggaafverzoeken. Onder leiding van het OM deed de FIOD vervolgens onderzoek. Volgens justitie blijkt daaruit dat het fonds in strijd met de wet dividendbelasting heeft teruggevraagd. Het OM beschuldigt het fonds van belastingontduiking ter waarde van zo’n €200 miljoen.

Mogelijk verband

Enkele dagen eerder deed de rechtbank in Amsterdam uitspraak in een strafrechtelijk onderzoek naar vermeende belastingfraude door pensioenfondsen. In die zaak stond de vraag centraal of het OM gebruik mag maken van vertrouwelijke correspondentie tussen de advocaat van de pensioenfondsen en de Belastingdienst. De rechter-commissaris oordeelde dat dit is toegestaan, omdat de communicatie was gevoerd over precies de aangiften die onderwerp zijn van de verdenking. De beslissing betekent dat het OM de stukken mag gebruiken in het lopende onderzoek. De verdachte in die zaak wordt verweten feitelijk leiding te hebben gegeven aan het indienen van onjuiste verzoeken tot teruggave van dividendbelasting over de jaren 2013 tot en met 2016.

Dezelfde fondsen?

Het OM heeft niet bevestigd of de nu gedagvaarde instelling uit de nieuwe zaak hetzelfde pensioenfonds betreft als de fondsen die voorkomen in de Amsterdamse procedure. Wel vertonen beide dossiers opvallende overeenkomsten: het gaat in beide gevallen om pensioenfondsen die tussen 2013 en 2016 (en mogelijk later) dividendbelasting zouden hebben teruggevraagd waarop zij geen recht hadden, met de FIOD en het OM als onderzoekende partijen. Maar of de twee zaken direct aan elkaar zijn gekoppeld, zal pas blijken wanneer de strafzaak tegen het buitenlandse pensioenfonds inhoudelijk dient.

Dividendbelastingfraude

De verdenkingen passen in een bredere aanpak van vermeende fraude met dividendbelasting, waarbij buitenlandse partijen via complexe constructies belasting terugvragen die nooit is afgedragen. Zowel Nederland als andere Europese landen proberen deze praktijken al jaren te bestrijden. Met de recente uitspraak van de rechtbank en de dagvaarding van deze week lijkt het Openbaar Ministerie de vervolgingen in dit dossier te intensiveren.