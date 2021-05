Verwerking vakantiebijslag in de aangifte loonheffingen

Hoe verwerk je uitbetaalde vakantiebijslag in de aangifte loonheffingen? En hoe zit het met de opbouw van het recht op vakantiebijslag? De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd waarin je leest waar je op moet letten en een aantal praktische voorbeelden zijn opgenomen.



Er is pas sprake van vakantiebijslag als je dit periodiek reserveert voor de werknemer en hij dus vakantiebijslag opbouwt.

Rubrieken aangifte

Het bedrag van de daadwerkelijk uitbetaalde vakantiebijslag geef je aan in de rubriek ‘Vakantiebijslag’. Het bedrag dat je per aangiftetijdvak aan vakantiebijslag hebt gereserveerd, vermeld je in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’.

Als je de rubriek ‘Vakantiebijslag’ invult, dan moet je ook de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’ invullen. Dit doe je in het aangiftetijdvak waarin je de vakantiebijslag uitbetaalt en in de voorgaande tijdvakken.

Premies werknemersverzekeringen

Is de werknemer verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan is de uitbetaalde vakantiebijslag loon voor de werknemersverzekeringen (loon SV) en moet je ook deze rubriek invullen.

Afwijkende situaties

Hieronder vind je situaties waarin je vakantiebijslag op een andere wijze verwerkt in de aangifte.

Geen reservering vakantiegeld

Vermeld je in elk aangiftetijdvak de vakantiebijslag of de aanspraak daarop in het loon SV en is er geen sprake van een reservering? Dan geef je ‘0’ aan in de rubriek ‘Vakantiebijslag’ én in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’.

Vakantiebijslag wordt deels gereserveerd

Als je in een aangiftetijdvak de vakantiebijslag als onderdeel van het loon SV deels uitbetaalt en deels reserveert, dan vul je in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’ én in de rubriek ‘Vakantiebijslag’ een bedrag in. In de rubriek ‘Vakantiebijslag’ vul je het uitbetaalde bedrag aan vakantiegeld in. Je telt het bedrag van de uitbetaalde en deels gereserveerde vakantiebijslag bij elkaar op en vermeldt dit in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’.

Rubrieken vullen met ‘0’

Je vult de rubrieken alleen met ‘0’ in de volgende situaties:

Je reserveert en betaalt geen vakantiebijslag (bijvoorbeeld bij een fictieve dienstbetrekking).

Je betaalt de vakantiebijslag elk tijdvak tegelijk met het loon van de werknemer uit. Dit betekent dat je geen bedragen reserveert. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemers een all-in loon ontvangen.

De werknemer krijgt vakantiebonnen of neemt deel aan een tijdspaarfonds.

Aandachtspunten rubriek ‘Opbouwde recht vakantiebijslag’

Ook in de tijdvakken waarin je vakantiebijslag hebt uitbetaald, vul je het gereserveerde bedrag in dat geldt voor dat tijdvak. Reserveer je voor de opbouw van de vakantiebijslag elk tijdvak een percentage van het loon, dan vul je dit gereserveerde bedrag in. Reserveer je de hoogte van de uit te betalen vakantiebijslag op basis het laatstverdiende loon of het loon op een peildatum? Betaal je wel jaarlijks een bedrag uit, maar is de opbouw per aangiftetijdvak niet of lastig vast te stellen, omdat bijvoorbeeld het loon op de peildatum niet bekend is? Dan vermeld je bij het opgebouwde recht een reëel gereserveerd bedrag alsof er wel een opbouwpercentage was zoals bedoeld onder 2. Je vult geen cumulatieve bedragen in.

Voorbeeld 1

De werknemer ontvangt € 1.000 bruto per maand. Dit is ook zijn SV-loon. De werkgever doet maandelijks aangifte en reserveert elke maand € 80 voor vakantiebijslag. In mei betaalt hij de vakantiebijslag uit.

Uitwerking

In de aangifte over mei vul je bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 960 in. Bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag vul je € 80 in. Bij het loon SV vermeld je € 1.960. In de aangiften over de andere maanden van het jaar vul je bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 0 in en bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag € 80.

Voorbeeld 2

Het loon SV van een werknemer is € 1.000 per maand. De werknemer neemt per 1 maart 2021 ontslag na een dienstverband van 2 jaar. De werkgever doet maandelijks aangifte. Hij betaalt de vakantiebijslag altijd uit in mei en deze wordt opgebouwd over de periode 1 juni tot 1 juni. In mei 2020 ontvangt de werknemer € 960 de vakantiebijslag over een heel jaar. Bij de salarisbetaling van februari 2021 betaalt de werkgever € 720 vakantiebijslag over de periode van 1 juni tot 1 maart.

Uitwerking

In de aangifte over mei 2020 vul je bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 960 in, en bij het opgebouwde recht vakantiebijslag € 80. Bij het loon SV geef je € 1.960 aan. In de aangiften over de andere maanden van het jaar vermeld je bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 0 en bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag € 80. Het loon SV is € 1.000. In de aangifte over februari 2021 vul je € 720 in bij de uitbetaalde vakantiebijslag en bij het opgebouwde recht vakantiebijslag € 80. Het loon SV is € 1.720.

Voorbeeld 3

Het loon SV van de werknemer is € 1.000. Hij bouwt iedere maand € 80 vakantiebijslag op, waarvan de werkgever € 30 uitbetaalt en € 50 reserveert. In mei betaalt de werkgever ook het gereserveerde bedrag vakantiebijslag uit. Hij doet maandelijks aangifte.

Uitwerking

In mei vul je een hoger bedrag in bij vakantiebijslag, omdat de werkgever dan ook de gereserveerde vakantiebijslag uitbetaalt. Hij betaalt als gebruikelijk € 30 aan vakantiebijslag. Daarnaast betaalt hij in mei ook 12 x € 50 = € 600 aan gereserveerde vakantiebijslag. In totaal is het bedrag vakantiebijslag in mei dus € 30 + € 600 = € 630. Bij de uitbetaalde vakantiebijslag vul je in mei € 630 in. Bij het opgebouwde recht geef je € 80 aan. Het loon SV in mei is € 1.630.

Belang juist invullen van deze rubrieken

De specificatie van de vakantiebijslag is nodig om een beter uitgebalanceerd dagloon te krijgen. Het dagloon bepaalt de hoogte van de uitkering werknemersverzekeringen.

Bron: Belastingdienst/Forum Salaris

