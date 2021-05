Hans Biesheuvel (ONL): ‘Bespaar niet op accountant’

In zijn rubriek in de Telegraaf raadt ONL-voorman Hans Biesheuvel ondernemers af om te bezuinigen op hun accountant. ‘Hoewel het misschien interessant lijkt om op de kosten van de accountant te besparen, is het belangrijk om je te realiseren dat accountants een belangrijke rol spelen’, schrijft hij.

Steeds hogere kosten

Biesheuvel gaat in op een vraag die hem regelmatig wordt gesteld door ondernemers. ‘Al jaren zie ik dat de kosten van mijn accountant hoger worden. Ik heb hier mijn vraagtekens bij omdat het volgens mij niet veel werk is. Kan ik het niet net zo goed zelf doen om kosten te besparen?’ Biesheuvel schrijft dit een terechte vraag te vinden, maar adviseert ondernemers om verder te kijken dan hun neus lang is.

‘Door de toenemende regeldruk vanuit de overheid besteedt de gemiddelde accountant meer tijd aan een cliënt. Dit vertaalt zich in meer kosten. Onderschat niet hoe ontzettend veel tijd het kost als je dit zelf allemaal zou moeten uitzoeken. Goede accountants maken je wegwijs en hebben een adviserende en informerende rol. Hij of zij wijst je vaak op bepaalde risico’s. Dat kan op lange termijn veel kosten besparen.’

Regeldruk

Biesheuvel vindt het vervelend dat de lastendruk voor ondernemers is toegenomen. Voor het nieuwe kabinet ligt er daarom de opgave om juist nu mkb’ers en mkb-accountants tegemoet te komen, stelt hij. ‘Het moet weer proportioneel, werkbaar en betaalbaar worden. Nu worden kleine ondernemers geconfronteerd met veel regels én hoge kosten. Het zou goed zijn wanneer de overheid hierin gezamenlijk optrekt met de ondernemers én accountants, die bij uitstek weten op welke manier de regelgeving te vereenvoudigen is.’

Bron: de Telegraaf