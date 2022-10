ONL: ‘Energiesteun MKB komt te laat’

De steun voor mkb-bedrijven die veel energie verbruiken is too little too late. Volgens voorzitter Hans Biesheuvel van ondernemersvereniging ONL komen bedrijven daar de winter niet mee door. Hij pleit voor snelle aanpassingen aan de regeling.

Het loket voor energie-intensieve mkb-bedrijven gaat op 1 april 2023 open. Volgens Biesheuvel komt slechts een kwart van de bedrijven überhaupt in aanmerking voor steun. ‘Ik besef dat niet iedere ondernemer gecompenseerd kan worden, maar de beoogde TEK-regeling geeft het energie-intensieve mkb na deze winter onvoldoende steun. Verder mis ik een overgangsregeling totdat de TEK in april 2023 opengaat en ook is er geen plan voor de grote bedrijven. Ondernemers willen hierover op zeer korte termijn duidelijkheid. De politiek moet hier dan ook snel een debat over houden’, zegt Hans Biesheuvel van ONL. Het water zou de bedrijven aan de lippen staan. ‘Ik heb elk halfuur een ondernemer aan de lijn die zegt dat hij een energierekening van 20.000 euro niet kan betalen. Ze hebben echt geen tijd meer.’

Te hoge drempels

Vooral bakkers, slagers, snackbarondernemers en restaurants, relatief kleine ondernemingen die veel gas en/of elektriciteit gebruiken, voelen zich niet geholpen met de aangekondigde TEK-regeling, meent ONL. De voorwaarde dat minimaal 12,5% van de omzet moet bestaan uit energiekosten is een obstakel. Veel ondernemers komen niet aan dit percentage en krijgen daardoor straks geen tegemoetkoming, terwijl ze wel een hoge energierekening hebben. Ook ligt de drempel voor het minimale energieverbruik van 5000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit te hoog voor veel ondernemers. Voor de wat grotere bedrijven die wel aan deze voorwaarden voldoen is het maximumbedrag van 160.000 euro per onderneming een druppel op de gloeiende plaat.

Verstrek voorschotten

ONL pleit daarom voor het verstrekken van voorschotten. En er moet met spoed duidelijkheid komen over de overbruggingsregeling tot 1 april 2023. Dan gaat pas het loket voor de TEK-regeling open. ONL zet daarbij haar vraagtekens bij de huidige plannen van dit kabinet om tot die tijd soepeler om te gaan met verzoeken om belastinguitstel. ‘Veel ondernemers hebben al een coronabelastingschuld. Nog meer uitstel van belasting maakt de financiële positie van het bedrijf alleen maar kwetsbaarder. Je verbetert er de liquiditeit niet mee. Integendeel.’ Daarnaast hebben banken aangegeven bereid te zijn ‘sneller en soepeler’ leningen te verstrekken, maar Biesheuvel denkt niet dat dit in de praktijk gaat werken: ‘Banken zijn al jaren huiverig om leningen aan het mkb te verstrekken. Het risico is voor hen is gewoon te groot.’

Geen steun grote bedrijven

ONL vraagt ook aandacht voor niet-mkb bedrijven, die geen gebruik mogen maken van de TEK-regeling. Biesheuvel benadrukt dat die bedrijven, zoals in de chemie, ‘cruciaal’ zijn voor de Nederlandse economie. ‘Grotere bedrijven, die aan het mkb leveren en voor veel werkgelegenheid zorgen, moeten ook gesteund worden. Anders stort de keten als een kaartenhuis in elkaar. Dit geldt ook voor de tuinbouw en cultuursector, die niet onder het onder mkb worden geschaard.’ Vooralsnog is het niet bekend of er hulp komt voor deze bedrijven.

Bron: ONL