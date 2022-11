‘Energiecompensatie komt voor veel mkb-bedrijven te laat’

De TEK-regeling die energie-intensieve bedrijven gaat compenseren voor de sterk gestegen kosten is mooi, maar komt veel te laat, vindt ondernemersvereniging ONL. Tientallen mkb-bedrijven zijn al gestopt. ‘En dat gaat de komende tijd alleen maar toenemen’, zegt voorman Hans Biesheuvel.

Sinds de inflatie is omhooggeschoten hebben al zo’n twintig bakkerijen het bijltje erbij neergegooid en bij branchevereniging Ambachtelijke Versdetailhandel Nederland staat de teller inmiddels op meer dan tien bedrijven. Daar komt er gemiddeld een per dag bij. Slagersvereniging KNS ziet ook bij gezonde bedrijven vragen over het stoppen met het bedrijf.

Overgangsregeling

De steun van € 3,1 miljard die waarschijnlijk vanaf april beschikbaar komt, is wat Biesheuvel betreft onvoldoende. ‘Ik besef dat niet iedere ondernemer gecompenseerd kan worden, maar de beoogde TEK-regeling geeft het energie-intensieve mkb na deze winter onvoldoende steun. Verder mis ik een overgangsregeling totdat de TEK in april 2023 opengaat en ook is er geen plan voor de grote bedrijven. Ondernemers willen hierover op zeer korte termijn duidelijkheid. De politiek moet hier dan ook snel een debat over houden.’ Wat ONL betreft krijgen ondernemers voorschotten om de winter door te komen en komt er ook steun om te verduurzamen.

Drempel te hoog

Een struikelblok vindt Biesheuvel dat minimaal 12,5% van de omzet moet bestaan uit energiekosten. ‘Veel ondernemers komen niet aan dit percentage en krijgen daardoor straks geen tegemoetkoming, terwijl ze wel een torenhoge energierekening hebben. Ook ligt de drempel voor het minimale energieverbruik van 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit te hoog voor veel ondernemers. Voor de wat grotere bedrijven die wel aan deze voorwaarden voldoen is het maximumbedrag van € 160.000 per onderneming een druppel op de gloeiende plaat.’

Meer belastinguitstel geven en banken oproepen soepeler te zijn met leningen gaat weinig helpen, vreest ONL. ‘Banken zijn al jaren huiverig om leningen aan het mkb te verstrekken. Het risico is voor hen is gewoon te groot.’

Bron: ONL/Nu.nl