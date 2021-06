‘Onrust bij partners EY over reorganisatie na Wirecardschandaal’

Onder partners van EY heerst bezorgdheid over een in februari aangekondigde reorganisatie bij het accountantskantoor, meldt de Financial Times.

EY wil een centraal bestuur aanstellen om de gezamenlijke organisatie in West-Europa te leiden die op 1 juli van start gaat. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje zouden in deze groep vallen, samen met nog twintig Europese en Noord-Afrikaanse landen. De reorganisatie moet leiden tot een flinke kostenbesparing, die nodig is vanwege de te verwachten boetes en schadeclaims vanwege de rol van het kantoor in het schandaal rond Wirecard. Dat was al in februari aangekondigd, maar pas nu zijn meer details over het plan naar buiten gekomen.

Wirecard

Veel partners bij het accountantskantoor zouiden nu vrezen dat ze deels moeten opdraaien voor blunders die bij de jaarrekeningcontroles van Wirecard zijn gemaakt. ‘Franse partners zijn in alles staten’, vertelt een anonieme bron aan de Britse zakenkrant. ‘Zij zeggen: “waarom zouden wij moeten meebetalen aan de Wirecard-puinhoop?”.’ Volgens een medewerker die betrokken is bij het reorganisatieplan zijn die angsten overigens ongegrond. EY blijft verdeeld in afzonderlijke rechtspersonen in de betrokken landen.

Bron: FD