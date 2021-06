Corona-krediet banken opgelopen naar ruim 53 miljard

Behalve de overheid schieten ook banken bedrijven te hulp gedurende de pandemie. Inmiddels is het krediet dat zij hebben verstrekt opgelopen tot 53,5 miljard euro, meldt bankenvereniging NVB.

Inmiddels hebben banken sinds het begin van de coronacrisis ruim 59.000 ondernemers een financiering verstrekt. Een bescheiden deel (3,4 miljard euro) bestaat uit een lening met overheidsgarantie zoals de (BMKB-C), de GO-C, de BL-C (voor de landbouw) en de Klein Krediet Coronaregeling (KKC). Hiervan maken ruim 8.300 bedrijven gebruik.

Weinig betalingsproblemen

De meeste kredieten gaan naar kleine bedrijven, zegt NVB-voorzitter Chris Buijink. ‘Van de kredieten die in de monitor naar voren komen, betreft 60% een bedrag onder de 250 duizend euro. We zien nu geen grote aantallen klanten met betalingsproblemen. De aangekondigde verlenging van de overheidssteun en de uitbreiding van de terugbetaalregeling voor uitgestelde belastingen dragen daaraan bij.’ Buijink wijst erop dat de regelingen BMKB-C, KKC en GO-C in de herstelfase ruimer kunnen worden toegepast, waarbij investeringen voor herstel via de garantieregelingen kunnen worden ingevuld. ‘Dat is met name relevant in sectoren die door corona hard zijn geraakt, waar ondernemers na anderhalf jaar veel van hun eigen reserves hebben moeten gebruiken.’

Betaalpauzes

Banken hebben 129.000 bedrijven een betaalpauze van een half jaar gekregen. Daarmee is 3,1 miljard euro gemoeid. ‘Hiermee staat de teller sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar op in totaal 56,6 miljard euro financiering voor 188.000 ondernemers. Betaalpauzes zijn op individuele basis nog steeds mogelijk.’