Geen schade door naheffingsaanslag, klant moet Hoofddorps accountantskantoor betalen

Het Hoofddorpse Nunc Aut Nunquam Pensioen mag niet de vermeende schade als gevolg van een naheffingsaanslag vpb verrekenen met de openstaande facturen van plaatsgenoot Activa, Accountants & Belastingadviseurs (AA&B), oordeelt de kantonrechter. Er is namelijk helemaal geen schade. De Belastingdienst heeft geen boetes opgelegd, maar slechts hetgeen nageheven waartoe zij gerechtigd was. Nunc moet daarom in totaal nog € 6.574,82 aan het accountantskantoor overmaken.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2021:4116

Vaststellingsovereenkomst met Belastingdienst over pensioenvoorziening

AA&B heeft in opdracht en voor rekening van Nunc werkzaamheden verricht betreffende fiscaal advies, het opstellen van een beroepschrift, het corresponderen met de Belastingdienst en het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Het accountantskantoor heeft voor deze werkzaamheden drie facturen aan Nunc verzonden van in totaal € 5.478,88. Nunc heeft de facturen onbetaald gelaten. Op 13 december 2018 is er tussen de Belastingdienst en Nunc een vaststellingsovereenkomst gesloten die betrekking had op de pensioenvoorziening van Nunc. Nunc werd hierbij vertegenwoordigd door iemand van AA&B. Daarbij was ook een door AA&B ingeschakelde externe pensioenspecialist aanwezig.

Gang naar kantonrechter over openstaande rekeningen

AA&B stapte naar de kantonrechter en vordert – na vermindering van eis – dat de kantonrechter Nunc veroordeelt tot betaling van € 6.574,82, bestaande uit € 5.168,00 aan hoofdsom, € 633,40 aan buitengerechtelijke incassokosten en € 773,42 aan wettelijke rente, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 september 2020 en Nunc veroordeelt in de proceskosten.

Nunc: schade door naheffingsaanslag

Nunc betwist de vordering (gedeeltelijk) en voert aan – samengevat – dat de werkzaamheden en de facturen in beginsel kloppen. Er is echter wel een fout gemaakt door AA&B met de aangifte vennootschapsbelasting, waardoor de Belastingdienst Nunc een naheffing heeft gestuurd van € 10.051,00. Tijdens het gesprek met de Belastingdienst is deze naheffing pas ter sprake gekomen nadat er tussen Nunc en de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst was gesloten. Indien deze naheffing onderdeel was geworden van de vaststellingsovereenkomst had Nunc deze schade niet geleden omdat zij in een veel betere onderhandelingspositie was gekomen. AA&B is aansprakelijk voor deze schade omdat zij de aangifte vennootschapsbelasting niet goed heeft ingediend, stelde Nunc.

Kantonrechter: geen schade

De kantonrechter denkt daar echter heel anders over. Niet gebleken is dat Nunc schade heeft geleden. De berekeningen die volgens Nunc zijn gebruikt in de onderhandelingen met de Belastingdienst, zijn niet overgelegd. Daarbij komt dat, naar de kantonrechter begrijpt, (nog) geen berekeningen zijn gemaakt waarin rekening wordt gehouden met de naheffingsaanslag. Nunc heeft ter zitting een aanbod gedaan om deze berekeningen nog te overleggen, maar hieraan gaat de kantonrechter voorbij. Het had op de weg van Nunc gelegen deze al bij conclusie van antwoord in het geding te brengen. Zowel haar verweer in conventie als haar vordering in reconventie is gestoeld op beweerdelijk geleden schade. Deze schade dient dan ook onderbouwd te worden.

Daarbij komt dat zelfs als vast zou komen te staan dat de door AA&B ingeschakelde externe pensioenspecialist een hoger salaris in de onderhandelingen mee had kunnen nemen, het nog te onzeker en te onduidelijk is of dit iets aan de onderhandelingspositie van Nunc of de uitkomst van het gesprek zou hebben veranderd. Het gesprek met de Belastingdienst opnieuw voeren is geen optie meer, zodat er slechts gegist kan worden naar de eventuele uitkomst. AA&B heeft bovendien terecht aangevoerd dat Nunc geen schade heeft geleden omdat de Belastingdienst geen boetes heeft opgelegd, maar slechts hetgeen heeft nageheven waartoe zij gerechtigd was. Indien de gegevens van Nunc direct goed waren ingediend, had Nunc geen naheffingsaanslag ontvangen maar had zij de belasting hierover in de jaren voor het gesprek met de Belastingdienst moeten betalen. Deze kosten hadden dan ook geen onderdeel uit kunnen maken van de onderhandelingen.

Daarmee is niet vast komen te staan dat Nunc schade heeft geleden, zodat haar beroep op verrekening niet slaagt.