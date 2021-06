174 grote ondernemingen maakten aanspraak op TVL

Grote ondernemingen konden voor TVL Q1 2021 voor het eerst ook een aanvraag doen. Dat was mogelijk tot 10 juni 17.00 uur. De RVO zet op een rij hoeveel er gebruik is gemaakt van de mogelijkheid, wat de voorwaarden zijn en hoe dit het volgende kwartaal zit.

Er blijken 174 grote ondernemingen gebruik te hebben gemaakt van deze mogelijkheid, meldt de RVO. Alle aanvragen zullen nu worden afgehandeld, of er zal gewacht worden tot ook het benodigde accountantsprotocol aangeleverd is.

TVL Q2 Grote ondernemingen

Ook in Q2, de periode van 1 april tot en met 30 juni, kunnen grote ondernemingen aanvragen. Het vergoedingspercentage is dan 100% (in Q1: 85%). Het maximumbedrag voor grote ondernemingen is in Q2 € 1,2 miljoen euro (in Q1: € 600.000).

Wat is een grote onderneming?

Of een bedrijf telt als grote onderneming hangt onder andere af van:

Hoeveel mensen er bij de onderneming werken. Alle medewerkers van eventuele verbonden- en partnerondernemingen in Nederland en het buitenland horen hierbij. Als het totaal aantal werknemers van de groep meer dan 250 is, dan is het een grote onderneming.

Of de jaaromzet hoger is dan € 50 miljoen en het jaarlijks balanstotaal hoger is dan € 43 miljoen. Ook hier tellen de cijfers van eventuele verbonden- en partnerondernemingen mee.

Om zeker te zijn, adviseert de RVO de mkb-toets te doen. Op de pagina staat ook de Gebruikersgids bij het bepalen van een mkb.

Meer informatie

Op de pagina Grote ondernemingen staat uitgebreid beschreven wat een grote onderneming (of groep verbonden ondernemingen) is en wat er nodig was om voor Q1 een aanvraag te doen.