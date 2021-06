WAB werkt (nog) niet: meer flexbanen dan voor crisis

Het aantal flexbanen is tijdens de coronacrisis gestegen. Meer dan een kwart van de contracten is voor bepaalde tijd. Dat blijkt uit cijfers die BNR opvroeg bij salarisadministratiebedrijf Loket.nl. Dat baseert zich op 1,1 miljoen loonstrookjes.

Meer dan kwart

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die op 1 januari 2020 werd ingevoerd, moest het aantal flexbanen beperken. Daar is nog niets van terecht gekomen. Volgens Giel Schikhof van Loket.nl is het aantal flexbanen gestegen van 22 procent van alle contracten naar 26 procent. Hij wil nog niet speculeren of de WAB wel of niet werkt, maar constateert slechts dat het aantal tijdelijke contracten is gestegen in plaats van gedaald.

Crisis

‘Het is een bekend verschijnsel in crises’, zegt hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Tilburg University op BNR. ‘Bij onzekerheid kijken bedrijven de kat uit de boom,’ Volgens de hoogleraar had de WAB vóór de crisis een hulpmotor: de krapte op de arbeidsmarkt. ‘Dat steuntje verdween door de crisis doordat sectoren op slot gingen, maar de krapte blijft onderliggend.’ Wilthagen denkt dat die steun voor de WAB wel terugkeert, maar wijst erop dat bedrijven desondanks drie jaar met tijdelijke en flexcontracten kunnen werken.

Consensus

In de Haagse politiek bestaat grote consensus over het minder aantrekkelijk maken van flexcontracten. Vrijwel alle partijen zijn het erover eens dat flexibilisering van de arbeid een aantal ongewenste negatieve effecten heeft gehad. Zo wil iedereen af van schijnzelfstandigheid en bepaalde payroll-constructies. In het verkiezingsprogramma van de VVD staat: ‘Werkgevers betalen voor mensen met een contract voor onbepaalde tijd minder premie, zodat het loont om mensen in vaste dienst te nemen. Ook stimuleren we werkgevers om meer voltijdscontracten aan te bieden.’ D66 sluit zich hierbij aan. Het CDA wil een herwaardering van het vaste contract als norm voor een duurzame arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers. Als het aan de PvdA ligt zijn er in de toekomst nog maar drie contractvormen, waarbij het vaste contract het uitgangspunt moet zijn.