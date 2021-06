ACM wijst handhavingsverzoek OvRAN over NBA en Big Four af

De Orde van Register Adviseurs Nederland (OvRAN) blijkt een handhavingsverzoek te hebben ingediend bij de ACM over mogelijk mededingingsbeperkend gedrag van de NBA, al dan niet in samenwerking met de Big Four. De mededingingswaakhond concludeert echter na een eerste onderzoek dat de klacht van de OvRAN onvoldoende aanknopingspunten biedt voor nader onderzoek en wijst het verzoek daarom af.

OvRAN: strijdigheid met Mededingingswet

Volgens de OvRAN overtreden de NBA en de Big Four individueel dan wel in gezamenlijkheid de artikelen 6 en/of 24 van de Mededingingswet. De door de OvRAN gestelde overtredingen hebben betrekking op door (een voorloper van) de NBA vastgestelde regelgeving. Ten eerste handelen de NBA en de Big Four volgens de OvRAN in strijd met de Mededingingswet doordat de Vgba ook van toepassing is op iedereen die ‘een assurance opdracht’ of ‘aan assurance verwante diensten’ uitvoert. De eigen NBA -regelgeving die begint met de Vgba en vervolgens alle regels in de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA), zorgt volgens de OvRAN voor relatief hogere lasten voor kleine(re) NBA-leden. Volgens de OvRAN zijn er voor deze regels, en de wijze waarop de Big Four hier vervolgens uitvoering aan geeft, geen rechtvaardigingsgronden.

Ook handelen de Big Four volgens OvRAN in strijd met de Mededingingswet door zichzelf ‘op slimme wijze’ te onttrekken aan de NBA-regelgeving waar zij zelf eerst mee ingestemd hebben, onder meer door geen NBA-leden in dienst te nemen waardoor op bepaalde afdelingen (waaronder corporate finance) geen NBA-regels van toepassing zijn. Dit leidt volgens de OvRAN tot concurrentievervalsing.

Beoordeling verzoek door ACM

De OvRAN stelt dat de NBA, al dan niet samen met de Big Four-kantoren, in strijd handelt met de Mededingingswet door het ruime toepassingsbereik van haar regelgeving. De door de OvRAN overlegde informatie geeft hiervoor, ondanks verzoek hiertoe, echter onvoldoende onderbouwing, concludeert de ACM.

Evenmin is dit het geval voor de stelling van de OvRAN dat de NBA – samen met de Big Four – in strijd handelt met de Mededingingswet doordat de Big Four zichzelf van deze regelgeving kan vrijstellen.

De NBA is weliswaar bevoegd tot het opleggen van regels aan accountants en is mogelijk aan te merken als een ondernemersvereniging in de zin artikel 6 Mw. Het verloop van de ledenvergadering van de NIVRA in 2006, zoals geschetst door de OvRAN, vormt echter geen aanwijzing voor een overtreding van de mededingingsregels. De wijze waarop stemmingen binnen de NBA plaatsvinden is geregeld in de Wet op het accountantsberoep. Zelfs als het zo zou zijn dat grotere accountantskantoren binnen de beroepsorganisatie meer stemrechten hebben dan kleinere en dat zij daarmee kunnen zorgen dat de NBA bepaalde besluiten aanneemt, brengt dat niet automatisch een overtreding van de mededingingsregels door de NBA dan wel de Big Four met zich mee. Voor aanwijzingen van een overtreding van het kartelverbod moet sprake zijn van enige vorm van overeenstemming die tot doel en/of als gevolg heeft de mededinging te beperken. Bewijs hiervoor ontbreekt, concludeert de ACM.

Dit geldt ook voor een mogelijke overtreding van het verbod op het maken van misbruik van een economische machtspositie, spreekt de mededingingswaakhond uit. Voor een overtreding van dit verbod is allereerst vereist dat de NBA kwalificeert als een onderneming. Hiervoor is noodzakelijk dat de handelingen van de NBA, waarover de OvRAN klaagt, economische activiteiten zijn. De OvRAN klaagt over het door (een van de voorgangers van) de NBA vaststellen van regels. Dit is geen economische activiteit, zodat van een overtreding van het verbod op het maken van misbruik van een economische machtspositie door de NBA geen sprake kan zijn.

Verzoek afgewezen

De klacht van de OvRAN biedt de ACM dan ook onvoldoende aanknopingspunten voor nader onderzoek naar mededingingsbeperkend gedrag van de NBA, al dan niet in samenwerking met de Big Four. De ACM wijst de aanvraag van de OvRAN tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 56 Mededingingswet af.

Besluit afwijzing handhavingsverzoek Orde van Register Adviseurs (OvRAN)