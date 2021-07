Bijna 50% aanvragen TVL tweede kwartaal toegekend

Van de 35.627 TVL-aanvragen voor het tweede kwartaal heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) er inmiddels 17.205 toegekend. Daarmee is € 224 miljoen gemoeid.

Sinds de eerste openstelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten zijn ruim 287.000 aanvragen gedaan. Daarvan zijn er ruim 238.000 toegekend en meer dan 92.000 uitkeringen (over het derde en vierde kwartaal van vorig jaar) zijn inmiddels definitief vastgesteld. Daarbij moet 17% de TVL geheel of gedeeltelijk terugbetalen.

Voor de startersregeling Q1 zijn ruim 1.300 aanvragen ontvangen, waarvan er inmiddels 757 zijn vastgesteld. In totaal is € 10,2 miljoen toegekend. Voor de TVL Q1 staat de teller op bijna 99.000 toegekende aanvragen (van in totaal 113.685).

Verlenen subsidies trager

‘Het verlenen van de eerste subsidies voor TVL Q2 2021 duurt wat langer dan bij de vorige TVL-periodes’, aldus RVO. ‘Dit kwam omdat we de nodige controles moeten doen. Maar vooral ook omdat zowel startende- én grote ondernemingen als mkb’ers nu tegelijkertijd kunnen aanvragen. En we moeten controleren of ondernemers niet over het maximum van de staatssteun komen.’

Tot nu toe is de horeca (de logies-, maaltijd- en drankverstrekking) met € 1.377 miljoen de grootste TVL-ontvanger; de groot- en detailhandel ontving als nummer 2 voor € 858 miljoen aan TVL-steun.