Financiële sector niet blij met dataplannen AFM

Veel instellingen in de financiële sector hebben moeite met ambitieuze plannen van de AFM om naar meer datagedreven toezicht te gaan, onder anderen bij accountants. Het toezicht moet zo efficiënter worden, maar de financiële sector vreest een ongecontroleerd monster dat steeds meer data opslokt. Dat schrijft het FD.

De AFM wil veel meer data bij onder meer banken, accountants en andere financiële instellingen op kunnen gaan vragen. Dat moet het makkelijker maken om te controleren of bijvoorbeeld kredietverstrekkers niet te veel uitlenen. Ook wil de toezichthouder te grote risico’s voor kleine beleggers tegengaan en extra gegevens moeten helpen marktmanipulatie op obligatiebeurzen vaker op te sporen. Daarvoor wil de AFM transacties, koersen en biedingen rechtstreeks ontvangen.

Accountants

Data moeten ook voorkomen dat het misgaat bij accountants, volgens de krant. Alle accountantskantoren moeten informatie gaan leveren over ‘opdrachtaanvaarding, urenbesteding, risico-inschatting en de inzet van kwaliteitscontroles’.

Bezwaren

Daar zijn echter binnen de sector flinke bedenkingen bij. De AFM doet nu al aan heel intensieve monitoring, constateert bijvoorbeeld hoogleraar financieel toezichtrecht aan de VU en advocaat Bart Joosen. “Je ziet dat zo’n verregaande ingreep in het toezicht veel angst bij ondernemingen oproept. Vooral in hoeken van de financiële sector waar men nog niet gewend is aan realtime meekijken.” Het is ook maar de vraag of de plannen van de toezichthouder wel proportioneel zijn, stellen deskundigen. De sector vreest bovendien hoge kosten.

Voor de AFM-plannen is een wetswijziging nodig, maar het is nog onduidelijk of het ministerie van Financiën dit zal steunen.

Bron: FD