Shell gaat in beroep in klimaatzaak

Shell kondigt aan in hoger beroep te gaan tegen de geruchtmakende uitspraak waarin de rechtbank Den Haag de multinational beveelt om via het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot eind 2030 terug te brengen tot netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019.

Shell liet daarna weten deze handschoen op te pakken. Met haar zogeheten Powering Progress-strategie wil Shell uiterlijk in 2050 een energiebedrijf worden met netto nul uitstoot, in lijn met de stappen die de samenleving zet om de klimaatdoelstellingen te realiseren van het Akkoord van Parijs. Als onderdeel van deze strategie heeft Shell al doelen voor de korte en middellange termijn gesteld voor het terugdringen van de CO 2 -uitstoot.

Hoger beroep

“We zijn het erover eens dat dringende actie nodig is en we versnellen onze transitie naar netto-nul”, zegt Shell-CEO Ben van Beurden nu in een nieuwe verklaring van het bedrijf. “Maar we gaan in beroep omdat een rechterlijke uitspraak tegen één enkel bedrijf niet effectief is. Er is duidelijk, ambitieus beleid nodig dat fundamentele verandering in het hele energiesysteem stimuleert. Klimaatverandering is een uitdaging die zowel dringende als mondiale actie vereist; actie die de samenwerking bevordert en de coördinatie tussen alle partijen aanmoedigt.”

Nieuwe strategie

Shell publiceerde in april 2021 de details van haar Powering Progress-strategie richting netto nul uitstoot. Dit vond plaats na de hoorzittingen bij de rechtbank en is daarom niet meegenomen in het vonnis. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei 2021 legde Shell haar strategie voor de energietransitie ter stemming voor aan de aandeelhouders. Een primeur, stelt het concern, want geen enkel ander energiebedrijf deed dit eerder. Van de aandeelhouders stemde 89% in met deze strategie. Shell zal investeerders overigens jaarlijks een stem blijven geven over de voortgang.

Uitstootvermindering