NOW-4 naar de Kamer gestuurd, minister Koolmees zet wijzigingen op een rij

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de verlenging van de NOW tot en met september 2021 is geregeld: de NOW-4. In de Kamerbrief licht Koolmees toe wat de wijzigingen ten opzichte van NOW-3 zijn.

De NOW-4 regeling komt sterk overeen met haar voorganger (NOW-3, vierde en vijfde tranche), schrijft de minister. Er zijn echter een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van de NOW-3 regeling.

TVL

Ten eerste wordt, zoals aangekondigd in de genoemde Kamerbrief “Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021”, de TVL uitgezonderd van het omzetbegrip binnen de NOW. In de NOW-4 telt de TVL niet langer mee als omzet voor de vaststelling van de NOW-subsidie. Dit geldt ook voor de NOW-3.

Controlesystematiek

Ten tweede wordt, zoals aangekondigd in de Kamerbrief “Voorstellen administratieve lastenverlichting controle NOW” van 31 mei 2021, een zestal aanpassingen in de controlesystematiek van de NOW doorgevoerd. De aanpassingen zorgen ervoor dat de administratieve lasten, waar werkgevers mee te maken krijgen als zij een NOW-aanvraag doen, worden verminderd. Deze aanpassingen worden tevens ingevoerd voor de NOW-3. Een van deze aanpassingen – het verhogen van de drempelbedragen – moet in de regeling worden opgenomen. Daarom wordt bepaald dat de drempelbedragen vanaf wanneer een derdenverklaring of een accountantsverklaring moet worden aangeleverd, zijn verhoogd. Voor de derdenverklaring is de nieuwe grens 40.000 euro (voorschot en vaststelling). Voor de accountantsverklaring was vanaf een voorschot van 100.000 euro een accountantsverklaring verplicht, dit wordt 125.000 euro (dit drempelbedrag gold al voor de vaststelling).

Bonussen en dividend

Ten derde wordt, zoals in de Kamerbrief van 1 juni jl. aangekondigd, een aanvullende voorwaarde opgenomen in de NOW-4 met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend, als uitwerking van de motie Ploumen, Marijnissen en Kröger (voorwaarden NOW bonussen- en dividendverbod multinationals). Met deze voorwaarde worden werkgevers die een voorschot van meer dan 125.000 euro hebben ontvangen, of waarbij de subsidie wordt vastgesteld op meer dan 125.000 euro, verplicht om bij een NOW-aanvraag een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over het bonus- en dividendbeleid.

Begrenzing van 80% omzetverlies

Ten vierde wordt, zoals in de Kamerbrief “Heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket in het vierde kwartaal” van 29 juni jl. aangekondigd, een begrenzing van 80% ingevoerd op het omzetverliespercentage in de NOW-4. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie gerekend wordt met een percentage van maximaal 80% omzetverlies, ook als de werkgever meer omzetverlies heeft.

Advies bonussen en dividend

In het kader van het opnemen van de aanvullende voorwaarde in de NOW-4 met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend, brengt de minister de Kamer nog op de hoogte van het advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) over de NOW-4 regeling. Het advies luidt niet vaststellen, tenzij de extra voorwaarde met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend wordt geschrapt. De ATR is namelijk van mening dat de voorwaarde geen materiële betekenis toevoegt en extra regeldruk voor werkgevers en werknemers met zich meebrengt. De overeenkomst zal inderdaad geen formeel middel zijn om bonussen en dividenden bij een buitenlandse moedermaatschappij te verbieden, maar de overeenkomst kan wel een materieel effect hebben, omdat de vakbeweging zodoende op de hoogte is van het bonus- en dividendbeleid. Daarbij gaat het om subsidie gefinancierd uit publieke middelen en is het in dat licht van belang dat het bonus- en dividendbeleid van een werkgever weloverwogen tot stand komt. De verklaring brengt wel regeldruk met zich mee, maar zal naar verwachting slechts van toepassing zijn op 2.300 aanvragers. Bovendien staat daar een forse administratieve lastenverlichting in NOW-3 en -4 tegenover.

