UWV waarschuwt: werkgevers dreigen NOW-deadline te missen

Een fors deel van de werkgevers die coronasteun hebben gekregen riskeren die helemaal terug te moeten betalen. Bijna 60 procent heeft namelijk nog geen definitieve berekening van de zogenaamde NOW-steun ingediend. Ruim één derde weet niet eens dat die verplichting bestaat. UWV waarschuwt werkgevers in actie te komen.

Tot 31 oktober

Uitkeringsinstantie UWV maant werkgevers tot haast. Want de deadline van 31 oktober nadert. Vertrekkend UWV-bestuurslid Janet Helder zegt dat ‘er nog tijd is, maar werkgevers die geen aanvraag doen voor de definitieve berekening lopen het risico dat ze straks in de problemen komen’. ‘Geen definitieve berekening betekent dat de tegemoetkoming op nul wordt vastgesteld en je dus je hele voorschot moet terugbetalen’, aldus Helder.

Zorgwekkend

Van begin april tot eind mei 2020 vroegen ruim 139.000 Nederlandse werkgevers via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming in hun loonkosten aan. Het aanvragen en ontvangen van een voorschot was de eerste stap in dat proces. Ze moeten nu dus zelf voor eind oktober de berekening aanvragen om het definitieve steunbedrag te bepalen. Op dit moment heeft nog geen 42 procent van de werkgevers de definitieve berekening aangevraagd.

Extra probleem

Van de werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, geeft 44 procent aan nog bezig te zijn met het verzamelen van documenten nog te wachten op de derden- of accountantsverklaring. Die laatsten hebben overigens een extra probleem, constateert het UWV. ‘Want boekhouders en accountants hebben het op dit moment ontzettend druk.’ Ongeveer 15 procent geeft aan bewust te wachten. Maar, en dat noemt Helder heel zorgelijk, 37 procent van de bazen onderneemt helemaal geen actie omdat ze niet voldoende op de hoogte zijn dat ze zélf de berekening moeten aanvragen.

Bron: Brabants Dagblad