Tussenstand TVL Q2: 490 miljoen toegekend

De RVO heeft inmiddels voor het tweede kwartaal voor € 490 miljoen aan TVL-steun toegekend. Van de 46.276 aanvragen zijn er 28.241 toegekend.

De rijksdienst geeft wekelijks een update van de stand van zaken. Sinds de openstelling van de TVL zijn ruim 299.000 aanvragen gedaan. ‘Het verlenen van de eerste subsidies voor TVL Q2 2021 duurt wat langer dan bij de vorige TVL-periodes. Dit komt omdat we de nodige controles moeten doen. Maar vooral ook omdat zowel startende én grote ondernemingen als mkb’ers nu tegelijkertijd kunnen aanvragen. En we moeten controleren of ondernemers niet over het maximum van de staatssteun komen.’

Ruim 900 starters kregen steun

In totaal is tot en met week 30 voor € 4,58 miljard toegekend. Ruim 94.000 aanvragen zijn definitief vastgesteld, meer dan 30.000 zijn er afgewezen of ingetrokken. Meer dan 6.500 TVL-ontvangers moeten de steun geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Voor de Startersregeling kreeg RVO over het eerste kwartaal 1.308 aanvragen, waarvan er 909 zijn vastgesteld. Tot nog toe is aan starters ruim € 11 miljoen toegekend.

Meer informatie is te vinden in het dashboard op de RVO-site.