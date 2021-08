Hoe gaan SRA-kantoren om met thuiswerken en welke afspraken zijn er gemaakt? Om dit inzichtelijk te maken heeft SRA met behulp van de Commissie HRM een enquête uitgezet onder de HRM-beslissers/directieleden bij SRA-kantoren, waarbij zij konden aangeven hoe zij tegen thuiswerken aankijken.

Thuiswerkbeleid

40% van de kantoren geeft aan thuiswerkbeleid te gaan ontwikkelen waarin ruimte is voor eigen invulling. Ongeveer 1/3 van de kantoren geeft aan geen beleid op te stellen: leidinggevende en medewerker gaan het onderling in goed overleg afstemmen.

Verplicht?

Geen enkel kantoor is van plan thuiswerken verplicht te stellen. Medewerkers mogen in de meeste gevallen maximaal 20-40% van hun werktijd thuiswerken. Ook wordt regelmatig aangegeven dat het aantal dagen dat thuisgewerkt wordt afhankelijk is van functie, in onderling overleg wordt geregeld en kan voorkomen in specifieke gevallen.

Verschil per afdeling

Bijna de helft van de respondenten geeft aan onderscheid per discipline te maken inzake wel of niet thuiswerken. De afdeling Secretariaat mag het minst thuiswerken.

Vergoeding uitkeren

30% van de kantoren geeft aan een dagvergoeding uit te keren en 22% is van plan een vergoeding te geven voor het inrichten van de thuiswerkplek of doet dit al. De reiskostenvergoeding betaalt 46% van de kantoren nog door terwijl 31% vergoedt op basis van declaraties. Laptop, beeldscherm en toetsenbord worden vaak ter beschikking gesteld. Lease- en mobiliteitsregelingen worden over het algemeen niet aangepast.

Enquete thuiswerken 2021 (pdf)

Bron: SRA