Cyberincident Financiën raakt ook schatkistbankieren

Het cyberincident bij het ministerie van Financiën blijkt concretere gevolgen te hebben dan eerder bekend was. Uit een maandag gepubliceerde Kamerbrief blijkt dat door het incident ook het digitale portaal voor schatkistbankieren tijdelijk buiten gebruik is gesteld.

Minister Heinen schrijft dat op 19 maart is vastgesteld dat ongeautoriseerde toegang was verkregen tot een deel van de systemen van Financiën. Naar aanleiding daarvan werd direct onderzoek ingesteld. Op 23 maart zijn op basis van nieuwe inzichten uit dat onderzoek systemen uitgeschakeld.

Grootste storing bij schatkistbankieren

Volgens de minister, die een Kamerbrief schreef om de Tweede Kamer te informeren, blijft de impact beperkt tot werkzaamheden bij het beleidsdepartement. De dienstverlening van Belastingdienst, Douane en Toeslagen zou niet zijn geraakt. Burgers kunnen volgens Financiën gewoon aangifte doen en toeslagen worden tijdig uitgekeerd. Ook het proces rond de Voorjaarsnota verloopt volgens planning.

De meest tastbare verstoring zit bij het schatkistbankieren. Door het incident en het uitschakelen van het systeem kunnen ongeveer 1.600 publieke instellingen hun saldo momenteel niet digitaal inzien. Onder de deelnemers vallen onder meer ministeries, agentschappen, onderwijsinstellingen, sociale fondsen en decentrale overheden. Voor hen is het tijdelijk niet mogelijk om via het portaal onder meer leningen, deposito’s of kredieten aan te vragen, intradaglimieten te wijzigen of rapportages uit te draaien.

Hoe lang het aanhoudt onbekend

Financiën benadrukt dat deelnemers wel volledig toegang houden tot hun middelen en dat inkomende en uitgaande betalingen via reguliere bancaire kanalen doorgaan. Waar nodig wordt de minimale dienstverlening handmatig voortgezet. Hoe lang de situatie aanhoudt, is nog niet bekend. Het ministerie meldt verder dat het Nationaal Cyber Security Centrum en forensische experts bij het onderzoek zijn betrokken, dat aangifte is gedaan bij Team High Tech Crime en dat een voormelding is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.