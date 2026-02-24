Heinen: hbo-student kan blijven kiezen met huidige beroepsprofielen

Heinens voorganger Van Weyenberg deed inmiddels bijna twee jaar geleden de toezegging om der Kamer te informeren over de opvolging van de aanbevelingen uit de slotrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector.

Evaluatie stelsel pas na zomer afgerond

Heinen gaat in zijn brief in op de aangekondigde evaluatie van het stelsel van beroepsreglementering, die inmiddels ter hand is genomen door onderzoeksbureau SEO, dat daarvoor tot uiterlijk september de tijd neemt. Pas daarna wordt de Kamer ingelicht over eventuele maatregelen. De herziening van de beroepsprofielen heeft inmiddels vorm gekregen. De nieuwe invulling van de eindtermen voor de accountantsopleidingen worden door de CEA naar verwachting eind dit jaar bekendgemaakt. “Hiertoe doorloopt de CEA een proces van inspraak, zodat de uiteindelijke eindtermen breed draagvlak hebben. Mijn beeld is dat de CEA zorgvuldig te werk gaat om de opleidingen tot accountant aantrekkelijker te krijgen, beter studeerbaar en toekomstbestendiger.”

In de tweede fase komen onder meer nieuwe opleidings- of beroepstitels en een ander stelsel van toezicht op de accountantsopleidingen aan de orde. “Het is belangrijk dat de NBA aan de tweede fase gaat werken. Hierover zal ik regelmatig overleggen met betrokkenen en waar nodig aandringen op ambitie en voortvarendheid.”

‘AFM goed toegerust’

Heinen meldt verder dat de AFM vindt dat de normen waaraan accountantsorganisaties moeten voldoen afdoende zijn om haar toezicht te kunnen uitoefenen, mede vanwege de aangenomen Wijzigingswet accountancysector. “Daarnaast heeft de AFM mij geïnformeerd dat zij over afdoende bevoegdheden beschikt om te kunnen handhaven bij accountantsorganisaties. Ik concludeer dat de AFM goed is toegerust. Ik zet mij ervoor in om de Wijzigingswet accountancysector en de daarbij behorende algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling in werking te laten treden op 1 juli 2026.”

In de brief informeert de minister ook over de voortgang rondom de invoering van de kwaliteitsindicatoren. “Mijn beeld is dat de oob-kantoren, met ondersteuning van de NBA, elkaar helpen met antwoord op vragen die opkomen bij de concrete invoering medio 2026.” Heinen bereidt een ministeriële regeling voor ter vaststelling van de kwaliteitsindicatoren. Die regeling treedt in werking op 1 juli. Na drie jaar volgt een evaluatie van de rapportageplicht over de kwaliteitsindicatoren.

Gescheiden winst- en verliesrekening voor controle en advies

Met betrekking tot de scheiding tussen advies- en controlewerkzaamheden roept Heinen (grotere) kantoren op om met een gescheiden winst- en verliesrekening inzichtelijk te maken of er geldstromen zijn tussen de controle- en de adviestak. “Ten tweede zouden kantoren kunnen besluiten variabele beloning te beperken tot kwaliteitscriteria. En ten derde zouden zij commerciële prikkels kunnen beperken in de variabele beloningen van accountants.”

De minister noemt ook het belang om een kwaliteitsgerichte cultuur blijvende aandacht te geven. “Kantoren zijn eerstverantwoordelijk voor een kwaliteitsgerichte cultuur. Het is aan hen om ervoor te zorgen dat accountants kunnen en willen werken in een cultuur die bevorderlijk is voor de kwaliteit van het werk van de accountant. Ik roep kantoren op te blijven werken aan een kwaliteitsgerichte cultuur en zal hier in mijn gesprekken met vertegenwoordigers uit de sector ook aandacht aan blijven besteden.”

‘Hbo-student moet vrij zijn om te kiezen’

De Kamer had bij de behandeling van de wijzigingswet twee moties aangenomen: een motie van leden Van Eijk (VVD) en Vermeer (BBB) om actief betrokken te blijven bij de implementatie van de nieuwe beroepsprofielen en te laten bewaken hoe die uitpakt voor instroom, professionele ontwikkeling en continuïteit binnen het mkb. Heinen bekijkt dat vanuit de (verhitte) discussie over accountants met en zonder de bevoegdheid om wettelijke controles uit te voeren. “Ook voor het kleinbedrijf moeten er immers accountants zijn en blijven. Met de nieuwe beroepsprofielen kunnen hbo-studenten er nog steeds voor kiezen om zich te laten opleiden voor het verrichten van wettelijke controles. Elke accountant, die ook openbaar accountant wil worden, blijft de keuze houden om zich te laten opleiden om die bevoegdheid te behalen, uitgaande van de Europese eisen die daarvoor gelden. Ik vind dat hbo-studenten vrij moeten zijn om te kiezen voor de accountantsopleiding die bij hen past. Met deze inzet zal ik de discussie in de accountancysector volgen over fase 2 van de herziening van de beroepsprofielen en van accountancyopleidingen. Op suggestie uit de brief van de NBA van 15 juli 2025 onderzoekt het kabinet ook of en waar de adviserend accountant (meer) subsidie- en bekostigingscontroleverklaringen mag uitvoeren dan nu het geval is.”

Proportionaliteitsrichtlijn

Dezelfde Kamerleden hadden in een motie gevraagd te onderzoeken op welke wijze de wettelijke controletaak van accountants kan worden beperkt en vereenvoudigd om kwaliteit te waarborgen zonder onnodige uitbreiding van wettelijke verplichtingen. Die motie heeft Heinen besproken met de NBA. “Kijkend naar de totale omvang van de regels voor accountants volgen de meeste regels voor accountants uit de eigen beroepsreglementering. De beroepsreglementering bestaat vooral uit geïmplementeerde internationale beroeps- en controlestandaarden. Verder is het wetsvoorstel van belang ter implementatie van de Proportionaliteitsrichtlijn. Dit voorstel bevat de bepaling dat de NBA de taak krijgt om een proportionaliteitstoets te verrichten van haar beroepsreglementering. Dit wetsvoorstel wordt zo spoedig mogelijk ingediend bij uw Kamer. Ondertussen zal ik regelmatig informeren bij de NBA of zij ruimte ziet voor regeldrukvermindering in haar beroepsreglementering.”