Twee jaar doorhaling voor AA die tweemaal zakte voor kwaliteitstoetsing

Een AA is voor twee jaar doorgehaald in de registers omdat hij tot tweemaal toe niet door de kantoortoetsing van de NBA is gekomen. De Accountantskamer besloot onder meer tot doorhaling omdat de man niet van plan lijkt zich iets gelegen te laten liggen aan de uitkomsten van de kantoortoets.

De AA wordt ingehuurd – eerst via zijn BV, later via zijn eenmanszaak – door een accountantskantoor waar verder geen accountants werkzaam zijn. In 2017 rolt uit de NBA-toetsing dat het kwaliteitssysteem van het kantoor verbetering behoeft. In 2019 komt de AA met een verbeterplan ingediend, dat door de NBA is goedgekeurd. Bij de hertoetsing in januari 2020 blijkt echter dat het verbeterplan grotendeels is uitgevoerd, maar dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing en de twee getoetste samenstellingsopdrachten belangrijke tekortkomingen vertonen. Eindoordeel: het kwaliteitssysteem voldoet niet aan de eisen. Twee van de partners van het kantoor laten daarna weten dat de AA niet meer verbonden zal zijn aan het kantoor en dat zij niet langer als accountantskantoor naar buiten zullen treden.

Ook eigen zaak getoetst

De NBA wil daarna weleens weten hoe het zit met de kwaliteit van het eigen bedrijf van de AA en benadert hem voor een reguliere kwaliteitstoets. Die vindt (na enige moeite om een afspraak te plannen) plaats met als eindoordeel dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing in opzet en werking niet voldoet aan de eisen. De NBA dient er een klacht over in bij de Accountantskamer, want de AA heeft diverse basale normen uit de NVKS en enkele standaarden geschonden, wat ook schending van de fundamentele beginselen van professionaliteit en vakbekwaamheid en zorgvuldigheid oplevert. Bovendien heeft de AA de fundamentele beginselen van professionaliteit, integriteit en vakbekwaamheid en zorgvuldigheid niet nageleefd door niet volledig en op normale wijze mee te werken aan het onderzoek.

Waslijst aan tekortkomingen

Bij de bespreking van de klacht komt een groot aantal tekortkomingen naar voren: niet meewerken aan het onderzoek, niet aantonen dat is voldaan aan PE-verplichtingen, ontbreken van de jaarlijkse evaluatie van het stelsel van kwaliteitsbeheersing, niet voldoen van het stelsel aan wet- en regelgeving, geen adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering, geen eigen algemene voorwaarden, het risicomanagement en de waarneming zijn niet ingevuld, samenstelverklaringen zijn niet door een accountant getekend en bij het eerder genoemde accountantskantoor was een niet-accountant kwaliteitsbepaler. Nog los daarvan rammelen de dossiers aan alle kanten.

Bezwaar tegen toetser niet onderbouwd

De AA heeft zich niet schriftelijk verweerd en op de zitting heeft hij alleen aangegeven dat de toetser niet integer was en zijn werk niet goed heeft gedaan. De kwaliteit van de toetser was voor hem ook de reden om niet inhoudelijk op de tuchtklacht te reageren. Wel heeft bij bij de NBA geklaagd, maar een verzoek om nadere toelichting heeft hem nooit bereikt, stelt hij. De tuchtrechter stelt echter vast dat niet is gebleken dat het toetsingsdossier dusdanige gebreken vertoont dat buiten beschouwing moet worden gelaten.

Met betrekking tot de PE-punten zegt de AA dat hij wel voldoende PE-punten heeft behaald, maar dat niet kon aantonen. Cursusinstellingen wilden geen kopie van de presentielijst verstrekken en door problemen met het registratiesysteem van de NBA kon hij gevolgde cursussen niet toevoegen, voert hij aan. Maar de Accountantskamer trekt hieruit de conclusie dat hij niet heeft onderbouwd dat hij zijn PE-punten heeft gehaald. Dat de AA stukken wil laten zien met betrekking tot een aansprakelijkheidsverzekering, is te laat: ‘Betrokkene heeft gedurende het hele toetsingstraject stukken aan klaagster kunnen verstrekken en kon tot 10 dagen voor de zitting stukken bij de Accountantskamer indienen. Dat hij daarvan om hem moverende redenen heeft afgezien dient voor zijn rekening en risico te blijven.’

Onvoldoende besef getoond

De Accountantskamer legt een zware straf op: de AA wordt voor twee jaar doorgehaald. ‘Daarbij is in aanmerking genomen dat betrokkene het fundamentele beginsel van professionaliteit niet heeft nageleefd door geen, althans onvoldoende, medewerking te verlenen aan met name de toetsing van [het kantoor]. Zo heeft betrokkene zich voorafgaand aan de toets van zijn kantoor onbereikbaar gehouden en niet gereageerd op brieven, e-mails en telefoontjes van de Raad voor Toezicht, heeft hij niet alle gevraagde stukken overgelegd en zich niet goed voorbereid op de daadwerkelijke toetsing.’

De AA heeft het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid niet nageleefd. ‘In dat kader acht de Accountantskamer van belang dat sprake is van ernstige tekortkomingen. Betrokkene heeft op de zitting onvoldoende besef getoond dat hij de eindverantwoordelijk professional was op het punt van de kwaliteit en flinke steken heeft laten vallen. Dit klemt eens te meer nu betrokkene niet alleen verantwoordelijk was voor het kwaliteitssysteem van zijn eigen bedrijf, maar ook voor dat van [het andere kantoor], die hem juist vanwege zijn hoedanigheid van accountant bij hun praktijk hadden betrokken. Ook is meegewogen dat betrokkene geen professioneel-kritische houding heeft aangenomen ten opzichte van de resultaten van de toetsing. Betrokkene heeft de gelegenheid gehad inhoudelijk op alle verwijten van klaagster te reageren, maar heeft zich vooral beklaagd over de werkwijze en de kwaliteit van de toetser. Tot slot is niet gebleken dat betrokkene voornemens is zich iets gelegen te laten liggen aan de uitkomsten van de kantoortoets.’

Uitspraak Accountantskamer 21/223 Wtra AK