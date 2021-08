Bedrijven vrezen kostenstijgingen, DNB nog niet bang voor inflatie

Stijgende grondstofprijzen zet de marges van Nederlandse bedrijven onder druk. Consumenten zullen dat in hun portemonnee gaan voelen. Maar tegelijk kunnen ondernemers hun stijgende kosten lang niet altijd doorberekenen in hun prijzen.

Spagaat

Daarover schrijft het Financieele Dagblad. Een tekort aan grondstoffen en duurder transport brengen ondernemers in een moeilijke spagaat. Ze kunnen hun vaak fors gestegen kosten niet volledig aan hun klanten doorberekenen, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. Vrachtcontainers vanuit China zijn in prijs verdubbeld, looneisen van 5% zijn aangekondigd en grondstofprijzen laten dubbelcijferige groei zien, zegt een zegsman in de krant. Daar komt bij dat in veel sectoren sprake is van schaarste. Veel bedrijven zijn op de rem gaan staan in de productie door de onzekerheid van afgelopen anderhalf jaar. Anderzijds worden ze geconfronteerd met onverwachte pieken en schommelingen in de vraag. ‘Deze “schaar” zet druk op bestaande capaciteiten, en is een extra impuls voor prijsstijgingen. 82% van de bedrijven geeft aan voor 2021 een prijsstijging te voorzien, waarvan 34% boven inflatie.

Geen zorgen

Diverse grote winkelketens uiten in het FD hun zorgen over mogelijke prijsstijgingen voor de consument. Opvallend genoeg zien partijen als De Nederlandsche Bank (DNB), het Centraal Planbureau (CPB) en banken geen prijsspiraal, waarbij hogere prijzen voor producenten de consumentenprijzen opdrijven. Het CPB gaat in zijn meest recente raming van vorige week uit van 1,9% inflatie voor 2021 en 1,8% inflatie voor 2022. In 2020 was de inflatie lager, maar een jaar eerder met 2,7% beduidend hoger. Dat de inflatieverwachtingen laag zijn, komt ook omdat het veel bedrijven gewoon nog niet lukt om hun prijzen te verhogen. Zo willen prijsvechters zoals Kruidvat concurrerend blijven door de laagste prijs in de markt te bieden. Action kan door zijn schaal en volumes nog een ‘behoorlijk deel van de impact zelf absorberen’.

Bron: FD