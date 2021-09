AFM geeft uitleg over aanpak toezicht op accountants

Het Wta-toezicht op alle accountantsorganisaties komt volgend jaar volledig bij de AFM te liggen. In de aanloop naar die overgang geeft de toezichthouder online alvast wat tekst en uitleg over de aanpak.

Tot en met 2021 ligt de uitvoering van het toezicht op niet-OOB-kantoren nog bij de NBA en de SRA. ‘2021 is een jaar waarin we ons voorbereiden op het Wta-toezicht op ongeveer 260 accountantsorganisaties en de sector hierin meenemen. Als toezichthouder willen wij een bijdrage leveren aan getrouwe en relevante (niet-)financiële verslaggeving van organisaties richting eindgebruikers. Daarbij staat het publieke belang en dat van de eindgebruiker voorop. Als accountantsorganisatie bent u een belangrijke schakel in de keten van partijen die voor goede verslaggeving en de daarbij behorende zekerheid voor de eindgebruiker zorgen. In ons toezicht op uw accountantsorganisatie willen we bereiken dat u verbeterpunten proactief en zelflerend oppakt. Wij stimuleren dat, maar zijn ook streng als dat nodig is om normnaleving te realiseren.’

Risicogebaseerd toezicht

De AFM wil accountantsorganisaties naar eigen zeggen eerst leren kennen. ‘Onze aanpak zich richt op het zien, begrijpen en aanpakken van risico’s en het bepalen van het effect daarvan. We kijken dan vooral naar de risico’s die belangrijk zijn voor onze maatschappelijke opdracht. We gaan dus risicogebaseerd toezicht houden. Onze toezichtaanpak zal per groep van accountantsorganisaties (segment) kunnen verschillen en is afgestemd op de schaal en activiteiten van een accountantsorganisatie.’ Het toezicht is data-gedreven. ‘Zo kunnen wij gerichter en efficiënter toezicht houden. In 2021 houden wij al pilots met data-uitvragen. Zo krijgen wij inzicht in de beschikbare data en proberen daarmee uw inspanningen om de data beschikbaar te maken, te beperken.’

Samenwerking via convenant

De samenwerking met de NBA en SRA zal in de toekomst vooral bestaan uit informatie-uitwisseling. ‘De informatie van de NBA en SRA heeft daarbij een belangrijke signaalfunctie voor ons risico-gebaseerde toezicht. We streven samen naar een hoge, duurzame kwaliteit van wettelijke controles en een groot maatschappelijk vertrouwen in de accountancysector. Onze afspraken met de NBA en SRA worden vastgelegd in een (herzien) convenant. Dat wordt gepubliceerd in de Staatscourant.’

Stapsgewijze opbouw

De AFM gaat het toezicht stapsgewijs opbouwen. ‘Wij bouwen contactmomenten met u in om u daarover op de hoogte te houden.’ Daartoe zijn afgelopen voorjaar al online informatiesessies georganiseerd. ‘In het najaar van 2021 delen we onze leerpunten uit de data-puntenpilots en stellen we aan u een basisset beschikbaar van de in 2022 uit te vragen datapunten. Eind 2021 of begin 2022 volgen nieuwe laagdrempelige online informatiesessies. We informeren over de plannen voor 2022, leggen uit wat de overdracht van lopende dossiers vanuit de NBA en SRA betekent en lichten toe hoe de AFM invulling geeft aan de toetsingscyclus.’

