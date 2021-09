Vijlbrief zint op permanente fiscale afspraken over thuiswerken voor grenswerkers

De fiscale afspraken met Duitsland en België over de fiscale behandeling van grensarbeiders die thuiswerken in verband met de coronamaatregelen, krijgen mogelijk een permanent karakter. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer.

De VVD-leden Idsinga en Erkens hadden vragen gesteld over berichten dat werkgevers overwegen om thuiswerken voor grenswerkers te gaan verbieden. De speciale afspraken met België en Duitsland over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen tijdens corona lopen tot en met 30 september 2021. Die afspraken kunnen worden toegepast voor zover er wordt thuisgewerkt als gevolg van de maatregelen die door de Nederlandse regering en de regering van België respectievelijk Duitsland zijn getroffen om de coronacrisis te bestrijden. ‘Als niet vanwege deze maatregelen wordt thuisgewerkt, gelden de reguliere regels van het desbetreffende belastingverdrag.’ Nederland zet in op een verdere verlenging van de overeenkomsten tot het eind van dit jaar, aldus Vijlbrief. ‘Ik ben hiervoor mede afhankelijk van België en Duitsland. Ik kan daarom op dit moment nog niet aangeven of de afspraken inderdaad verder worden verlengd.’

Permanente regeling op de agenda

Vijlbrief ziet wel iets in een permanente fiscale regeling voor thuiswerkdagen. ‘Ik heb daarom het initiatief genomen om dit onderwerp op de agenda te zetten bij besprekingen met beide landen.’ Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de samenloop met regels op het gebied van sociale zekerheid. ‘De tijdelijke overeenkomsten met België en Duitsland in het kader van de coronacrisis zijn specifiek gekoppeld aan de coronamaatregelen en voorzien in een afwijking van de geldende verdragstekst. Deze afspraken lenen zich daarom niet voor een permanente maatregel. Voor een aanpassing van de belastingverdragen ben ik afhankelijk van onze verdragspartners en hun visie op een dergelijke regeling.’

Wat houden de afspraken in?

Volgens de tijdelijke afspraken met België en Duitsland worden thuiswerkdagen van grensarbeiders geacht te zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie. De regeling geldt voor rond de 100.000 werknemers die voor hun werk de Duitse of Belgische grens oversteken. Zonder de afspraken kunnen deze grenswerkers te maken krijgen met heffing van sociale premies en belasting over de dagen dat ze thuiswerken. Grenswerkers betalen normaal gesproken belasting en sociale premies in hun werkland. Wordt er meer dan 25% van de werktijd in het woonland gewerkt, dan valt een werknemer op grond van de huidige EU-regels volledig onder de sociale zekerheid van het woonland.