Thuiswerken leidt tot overuren en stress

Bijna 40 procent van de Nederlanders en Belgen die thuiswerken zijn hierdoor meer uren gaan maken. Dat komt vooral omdat de werkdag langer duurt door het wegvallen van het woon-werkverkeer. Maar ook gebrek aan professionele routine speelt mee.

Nederlanders en Belgen

Dit blijkt uit de jaarlijkse Well-Being 360°-enquête. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat Nederlanders, sinds de start van de coronacrisis, hun geestelijke gezondheid het belangrijkste aspect van hun gezondheid vinden. Belgen daarentegen vinden toegang tot zorg en hun financiële gezondheid belangrijker.

Nieuwe focus

Dr. Inge Schrever, medisch directeur bij Cigna Europe, zegt: ‘Het is essentieel dat werkgevers zich focussen op het dichten van de kloof tussen wat werknemers verwachten op het gebied van hun gezondheid en wat ze daadwerkelijk ontvangen. Het afgelopen jaar is uit ons onderzoek naar voren gekomen dat te veel mensen in Europa en over de hele wereld niet alleen met langere werktijden maar ook met onbeheersbare stress worstelen. Dit leidt vaak tot geestelijke gezondheidsproblemen. Werkgevers moeten nu actie ondernemen.”